x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport WTA Roma: Gabriela Ruse, eliminată de Sinja Kraus în ultimul tur al calificărilor

WTA Roma: Gabriela Ruse, eliminată de Sinja Kraus în ultimul tur al calificărilor

de Redacția Jurnalul    |    05 Mai 2026   •   22:30
WTA Roma: Gabriela Ruse, eliminată de Sinja Kraus în ultimul tur al calificărilor
Sursa foto: Hepta/Gabriela Ruse pierde cu Kraus și ratează calificarea pe tabloul principal la turneul de la Roma

Jucătoarea română de tenis Elena-Gabriela Ruse (locul 67 WTA) a fost eliminată, marți, în ultimul tur al calificărilor pentru tabloul principal al turneului WTA 1000 de la Roma (Italia), după ce a fost învinsă în două seturi de austriaca Sinja Kraus (locul 103 WTA).

Elena-Gabriela Ruse, cap de serie nr. 2 pe tabloul calificărilor, a cedat cu scorul de 6-7 (3), 3-6. Meciul a durat o oră și 51 de minute.

Diferența s-a făcut în special la eficiența mingilor de break, jucătoarea din Austria convertind 5 din 9 oportunități (55,6%).

De asemenea, Kraus a avut un procentaj superior pe primul serviciu, câștigând 63,4% dintre puncte, comparativ cu doar 47,9% în dreptul lui Ruse.

Pentru prezența în turul 2 preliminar, Ruse este recompensată cu 20 de puncte WTA și un premiu în valoare de 12.045 euro.

Astfel, România rămâne cu două jucătoare pe tabloul principal.

Sorana Cîrstea (cap de serie nr. 26) va intra direct în turul al doilea, unde o va întâlni pe învingătoarea duelului dintre Magda Linette și Tatjana Maria.

Jaqueline Cristian va evolua încă din primul tur, unde o va întâlni pe brazilianca Beatriz Haddad Maia.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: elena gabriela ruse wta 1000 roma sinja krauss
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri