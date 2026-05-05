WTA Roma: Gabriela Ruse, eliminată de Sinja Kraus în ultimul tur al calificărilor

Elena-Gabriela Ruse, cap de serie nr. 2 pe tabloul calificărilor, a cedat cu scorul de 6-7 (3), 3-6. Meciul a durat o oră și 51 de minute.

Diferența s-a făcut în special la eficiența mingilor de break, jucătoarea din Austria convertind 5 din 9 oportunități (55,6%).

De asemenea, Kraus a avut un procentaj superior pe primul serviciu, câștigând 63,4% dintre puncte, comparativ cu doar 47,9% în dreptul lui Ruse.

Pentru prezența în turul 2 preliminar, Ruse este recompensată cu 20 de puncte WTA și un premiu în valoare de 12.045 euro.

Astfel, România rămâne cu două jucătoare pe tabloul principal.

Sorana Cîrstea (cap de serie nr. 26) va intra direct în turul al doilea, unde o va întâlni pe învingătoarea duelului dintre Magda Linette și Tatjana Maria.

Jaqueline Cristian va evolua încă din primul tur, unde o va întâlni pe brazilianca Beatriz Haddad Maia.

