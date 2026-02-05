5 februarie, data destinului: Fotbaliștii de aur care își sărbătoresc ziua de naștere

Gică Hagi, „Regele” la 61 de ani

Gică Hagi împlinește 61 de ani și rămâne cel mai important fotbalist al României. Născut la Săcele, în 1965, Hagi a pornit de la Farul Constanța, a trecut pe la Sportul Studențesc, iar la Steaua București s-a impus definitiv, înainte să ajungă în fotbalul mare al Europei, la Real Madrid, Brescia, Barcelona și Galatasaray.

A fost liderul incontestabil al „Generației de Aur” al fotbaliștilor români, prezent la trei Campionate Mondiale și trei Europene, și a adunat 124 de selecții și 35 de goluri, record pe care îl împarte cu Adrian Mutu. Palmaresul său cuprinde trofee continentale importante – două Supercupe ale Europei și o Cupă UEFA – dar și titluri și cupe în România, Turcia și Spania, consolidându-i statutul de legendă.

După retragere, el a rămas în fotbal ca antrenor și fondator de club. A trecut pe la naționala României, Galatasaray, Poli Timișoara și FCSB, pentru ca apoi să construiască de la zero Viitorul, club care a fuzionat ulterior cu Farul Constanța. Cu echipa din Ovidiu, Hagi a cucerit două titluri de campion (2017 și 2023), o Cupă și o Supercupă a României, consolidându-și astfel și din postura de manager și acționar, rolulde arhitect al unei noi generații de fotbaliști români.

Cristiano Ronaldo, „Nemuritorul” la 41 de ani

Cristiano Ronaldo, născut la 5 februarie 1985, la Funchal, pe insula Madeira, împlinește 41 de ani și rămâne un etalon al longevității în fotbalul de elită. Promovat foarte devreme la Sporting Lisabona, sub comanda lui László Bölöni, portughezul a atras rapid atenția lui Manchester United, unde Sir Alex Ferguson l-a transformat, între 2003 și 2009, într-o supervedetă mondială.

Transferul la Real Madrid, în 2009, pentru 94 de milioane de euro – sumă record la acea vreme – a deschis etapa în care Ronaldo a devenit legendă pe Bernabéu: a cucerit de cinci ori Balonul de Aur, patru Ligi ale Campionilor și multiple titluri interne. Ulterior a trecut pe la Juventus, unde a câștigat două campionate, apoi a revenit la Manchester United, experiență încheiată abrupt după un interviu exploziv în care a criticat conducerea și pe Erik ten Hag.

Din decembrie 2022, Ronaldo joacă la Al-Nassr, în Arabia Saudită, unde a devenit cel mai bine plătit fotbalist din lume și continuă să înscrie goluri. Obiectivul personal este aproape incredibil: atingerea bornei de 1000 de goluri oficiale, din care are deja peste 960 reușite, și păstrarea unui rol decisiv la naționala Portugaliei, pentru care a marcat 143 de goluri, câștigând EURO 2016 și două ediții ale Nations League.

Neymar, artistul care împlinește 34 de ani

Neymar da Silva Santos Júnior, născut la 5 februarie 1992, la São Paulo, împlinește 34 de ani și rămâne unul dintre cei mai talentați atacanți ai generației sale. Format la Santos, clubul la care a debutat la 17 ani, brazilianul a devenit rapid un fenomen, iar în 2013 a făcut pasul la FC Barcelona, unde a fost prezentat în fața a peste 56.000 de fani, un record pentru un fotbalist brazilian.

La Barça, Neymar a înscris 105 goluri, a câștigat de două ori campionatul Spaniei și a cucerit Liga Campionilor, formând alături de Messi și Suárez unul dintre cele mai spectaculoase tridente ofensive din istorie. În 2017, PSG a plătit clauza de reziliere de 222 de milioane de euro, cel mai scump transfer al tuturor timpurilor, și l-a transformat în simbolul noului proiect parizian, cu cinci titluri de campion al Franței, două Cupe ale Ligii și patru Supercupe.

După o etapă marcată de accidentări și presiune, Neymar a ajuns în 2023 la Al-Hilal, în Arabia Saudită, iar în ianuarie 2025 s-a întors la Santos, clubul care l-a lansat, unde poartă din nou simbolicul număr 10, asociat cu Pelé. Cu 79 de goluri la naționala Braziliei, starul sud-american vizează acum prezența la Cupa Mondială din 2026, acolo unde speră să-și împlinească visul de a cuceri titlul mondial, notează as.ro.