Emma Răducanu a fost decorată cu Ordinul Imperiului Britanic de către Regele Charles

Ea a primit distincția la peste un an după ce a șocat lumea sportului când a câștigat titlul la US Open 2021, scrie geo.tv.

La vremea respectivă, Emma Răducanu avea 18 ani și a câștigat în mod neașteptat turneul de Grand Slam, venind din calificări. Ea a învins în 10 meciuri fără să piardă niciun set, învingând-o în finală pe canadiana Leylah Fernandez.

„A fost grozav să fiu deocrată, astăzi, de Majestatea Sa Regele, mă simt extrem de recunoscătoare”, a declarat aceasta presei britanice, după ce a primit MBE de la Regele Charles, la o ceremonia de la Castelul Windsor.

a great honour receiving an MBE from his majesty the King today. pic.twitter.com/L1hnhmL3OS