Furia mamei-antrenoare! Camelia Voinea îi strigă fiicei: „Ce să-ţi fac dacă eşti proastă?” Imagini tulburătoare și scandal în lotul național de gimnastică

Antrenoarea Camelia Voinea, acuzată de abuz verbal asupra fiicei sale, gimnasta Sabrina Voinea, conform imaginilor obţinute de jurnaliştii de la Golazo. Dezvăluirile apar la scurt timp după ce şi sportiva Denisa Golgotă a reclamat hărţuirea fizică şi psihologică în lotul naţional.

Imaginile de pe golazo.ro o surprind pe Sabrina la paralele, sub supravegherea mamei sale. După ce a ratat un element, Sabrina s-a dat jos, iar Camelia Voinea s-a apropiat ameninţător. „Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!", "Nu mai pot, mă dor coatele! Nu mai pot să mai fac!", a spus Sabrina, în timp ce mama sa o împingea să continue. Camelia i-a răspuns: „Ce să-ţi fac dacă eşti proastă? Continuă, fără număr!”, iar ulterior s-a auzit și un “du-te dracului”. Spre final, Sabrina implora: “Mami, nu mai pot! Sunt toată lovită!”.

Imaginile, vechi de câţiva ani, vin după declaraţiile unor foste gimnaste antrenate de Camelia, care, sub anonimat, au acuzat-o că „bătea fără milă, în continuu, până se sătura. Îi făcea plăcere să te vadă suferind". Una dintre ele a spus că a fost aproape de sinucidere din cauza tratamentului.

Pe 27 octombrie, după întoarcerea de la Campionatul Mondial de la Jakarta, Denisa Golgotă a spus public că a fost hărţuită fizic şi psihic în lotul naţional, sesizând FRG fără rezultat:

„Am depus o plângere care nu a fost luată în seamă. Toată lumea ştie despre ce e vorba. Persoanele cu care mă antrenez în sală m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic. Din păcate, federaţia s-a făcut că plouă!", a declarat Golgotă, potrivit as.ro.

Camelia Voinea a respins acuzațiile și a ameninţat cu acţiuni în instanţă. FR Gimnastică a confirmat sesizarea Denisei şi a anunţat că analiza a fost făcută la nivel federal.