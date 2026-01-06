Lituania semnează un nou acord de tranzit pentru gazele rusești către Kaliningrad

Acordul este în vigoare din 2026 și este valabil până în 2031 și înlocuiește un contract anterior care a expirat la sfârșitul anului 2025. Potrivit Amber Grid, contractul respectă acordurile internaționale, reglementările Uniunii Europene și Legea Lituaniei privind gazele naturale, scrie CEE Energy News.

Tarifele sunt stabilite de Consiliul Național de Reglementare a Energiei din Lituania, veniturile admisibile pentru 2026 fiind estimate la aproximativ 30 de milioane de euro. Acordul prevede o capacitate de până la 10,5 milioane de metri cubi de gaze pe zi la punctul de ieșire către Kaliningrad. Comerțul rămâne interzis, volumele fiind contorizate la punctele de intrare și ieșire pentru a asigura o corespondență exactă.

Lituania a oprit importurile de gaze rusești pentru uz intern în aprilie 2022 și acum se aprovizionează independent prin terminalul GNL Klaipėda și prin interconexiunile cu Letonia și Polonia.