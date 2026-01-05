Piața vinului, în declin accelerat: Care sunt noile preferințe ale românilor?

Scăderile de 10-20% la consumul total de vin, cu vinurile roșii și rose în declin, afectează producătorii mici și mijlocii.

Bonul mediu în localuri premium a coborât la 175-200 lei în timpul săptămânii, față de 350-400 lei în weekend.

„Cel mai mult am resimţit, evident, în lunile de vară. În timpul săptămânii am avut şi seri în care scăderile au fost dramatice”, spune Laura Diniță, proprietar de wine-bar, pentru observatornews.ro.

Noile preferințe ale consumatorilor

Tinerii preferă berea artizanală, cocktailurile cu puțin alcool sau chiar băuturile non-alcoolice.

Producția de vinuri este estimată la 4 milioane hectolitri în 2025, însă doar 800.000 de hectolitric sunt certificați și vânduți, și 180.000 de hectare cultivate.

La nivel european, consumul a scăzut cu 35% în ultimii 25 de ani, cu piețe cheie precum Franța, Italia, Spania și China în declin. SUA impune taxe la exporturi, iar Bruxelles-ul aprobă subvenții pentru defrișări de viță-de-vie.

Astfel că producătorii încep să se adapteze la băuturi cu procent mai scăzut de alcool iar vinul alb câștigă teren.