Gică Hagi vinde Farul? Un gigant din Europa pregătește preluarea clubului

Potrivit as.ro, Giovanni Becali susține că poartă deja discuții cu un nume uriaș din fotbalul european: Miguel Ángel Gil, CEO și acționar minoritar la Atletico Madrid.

Hagi este dispus să cedeze 51% din club

Giovanni Becali a declarat că „Regele” este gata să vândă 51% din acțiunile Farului, cu condiția să rămână implicat în proiect, fie ca acționar minoritar, fie într-o funcție tehnică.

„Gică mi-a zis că, dacă găsesc pe cineva, e dispus să vândă Farul. Vrea să rămână acolo, să continue proiectul. Poate vinde 51%, poate vinde chiar tot, cu condiția să rămână în club.

Farul valorează 30–40 de milioane de euro, de ce nu? Dacă vorbesc cu Miguel Ángel Gil… putem face o pepinieră aici, cum are Atletico”, a declarat Giovanni Becali pentru Fanatik.

Becali a subliniat că discută la nivel personal cu oficialul madrilen, iar ideea unui parteneriat între Atletico Madrid și Farul Constanța este cât se poate de reală.

Clubul este pe profit: peste 7 milioane € încasări

Farul Constanța a publicat raportul financiar pe 2024, iar cifrele arată o situație sănătoasă:

7,1 milioane € încasări totale

593.000 € profit net

Structura acționariatului actual: Gheorghe Hagi – 80% Rivaldo – 10% Ciprian Marica – 10%



Performanțele sportive, exporturile de jucători și atracția academiei au consolidat renumele clubului la nivel internațional, lucru care explică interesul potențialilor investitori.

Hagi, despre viitorul său la club: „Va veni o zi când o să plec”

Nu este prima dată când Hagi vorbește despre retragerea sa din conducerea Farului. Într-o declarație anterioară, acesta recunoștea că, la un moment dat, va pleca:

„Hagi e singurul care a investit în Farul. M-am întors, am construit, mi-am făcut datoria. Va veni o zi când o să plec.”

Supranumit „Regele” sau „Maradona din Carpați”, Gică Hagi este considerat cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor și a jucat la cluburi uriașe precum Real Madrid și FC Barcelona.