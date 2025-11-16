x close
Gică Hagi vinde Farul? Un gigant din Europa pregătește preluarea clubului

de Redacția Jurnalul    |    16 Noi 2025   •   08:30
Sursa foto: Fc Viitorul Constanta

Bombă în fotbalul românesc! Gică Hagi ia în calcul vânzarea pachetului majoritar de la Farul Constanța!

Potrivit as.ro, Giovanni Becali susține că poartă deja discuții cu un nume uriaș din fotbalul european: Miguel Ángel Gil, CEO și acționar minoritar la Atletico Madrid.

Hagi este dispus să cedeze 51% din club

Giovanni Becali a declarat că „Regele” este gata să vândă 51% din acțiunile Farului, cu condiția să rămână implicat în proiect, fie ca acționar minoritar, fie într-o funcție tehnică.

Gică mi-a zis că, dacă găsesc pe cineva, e dispus să vândă Farul. Vrea să rămână acolo, să continue proiectul. Poate vinde 51%, poate vinde chiar tot, cu condiția să rămână în club.
Farul valorează 30–40 de milioane de euro, de ce nu? Dacă vorbesc cu Miguel Ángel Gil… putem face o pepinieră aici, cum are Atletico”, a declarat Giovanni Becali pentru Fanatik.

Becali a subliniat că discută la nivel personal cu oficialul madrilen, iar ideea unui parteneriat între Atletico Madrid și Farul Constanța este cât se poate de reală.

Clubul este pe profit: peste 7 milioane € încasări

Farul Constanța a publicat raportul financiar pe 2024, iar cifrele arată o situație sănătoasă:

Performanțele sportive, exporturile de jucători și atracția academiei au consolidat renumele clubului la nivel internațional, lucru care explică interesul potențialilor investitori.

Hagi, despre viitorul său la club: „Va veni o zi când o să plec”

Nu este prima dată când Hagi vorbește despre retragerea sa din conducerea Farului. Într-o declarație anterioară, acesta recunoștea că, la un moment dat, va pleca:

Hagi e singurul care a investit în Farul. M-am întors, am construit, mi-am făcut datoria. Va veni o zi când o să plec.

Supranumit „Regele” sau „Maradona din Carpați”, Gică Hagi este considerat cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor și a jucat la cluburi uriașe precum Real Madrid și FC Barcelona.

