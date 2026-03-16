Hagi revine în antrenorat. Gheorghe Popescu devine acționar majoritar la Farul

După mai mulți ani în care a condus proiectul Farul Constanța și a obținut rezultate importante cu echipa, Gheorghe Hagi a decis să facă un pas în spate din zona decizională a clubului. Fondatorul proiectului Farul a explicat că își dorește să revină la ceea ce îi place cel mai mult: antrenoratul și munca directă cu echipa.

„Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică este cel mai potrivit să devină acționar majoritar”, a transmis Gheorghe Hagi.

În noua structură a acționariatului, Gheorghe Popescu va deține 70% din acțiunile clubului Farul Constanța. Restul acțiunilor vor fi împărțite în mod egal între Gheorghe Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica, fiecare cu câte 10%. Hagi rămâne astfel acționar al clubului pe care l-a fondat și l-a dezvoltat în ultimii ani.

Gheorghe Popescu, care a fost președintele clubului în ultimii șapte ani, a declarat că preia responsabilitatea. „Preiau această responsabilitate cu respect față de tot ceea ce a construit Gică atunci când a pornit acest proiect extraordinar și ce am continuat să construim împreună. Farul este un proiect solid, cu un potențial uriaș. Nu vin să-i modific ADN-ul, ci doar să-i aduc câteva upgrade-uri”, a declarat Popescu.

Noul acționar majoritar a subliniat că principalele priorități ale clubului vor rămâne echilibrul financiar, performanța sportivă și păstrarea identității Farului.

În ultimii ani, Farul Constanța a înregistrat un parcurs stabil atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. Conducerea clubului susține că echipa a avut rezultate financiare pozitive în majoritatea sezoanelor recente. Prin noua structură de acționariat, Farul își propune să continue modelul de dezvoltare bazat pe academie, sustenabilitate financiară și performanță sportivă, menținând filosofia care a stat la baza proiectului construit de Gheorghe Hagi.

(sursa: Mediafax)