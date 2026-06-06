Pete galbene pe o cămașă albă? Trucul simplu care îți poate salva garderoba de vară

Pe internet circulă un truc simplu, devenit viral, care promite să redea aspectul curat al cămăşilor şi tricourilor albe: aspirina folosită în procesul de spălare.

De ce apar pete galbene pe hainele albe

Specialiştii spun că petele galbene apar frecvent în zonele unde materialul intră în contact direct cu pielea — sub braţ, în jurul gulerului sau la manşete.

Aceste urme sunt provocate de combinaţia dintre transpiraţie, sebum, reziduuri de deodorant şi detergent, care se acumulează treptat în fibrele textile.

În timp, hainele pot căpăta un aspect gri sau gălbui, chiar dacă sunt spălate regulat.

Cum ajută aspirina

Trucul popularizat online se bazează pe acidul acetilsalicilic din aspirină, o substanţă despre care se spune că poate contribui la desprinderea reziduurilor din ţesături.

Spre deosebire de înălbitorii puternici pe bază de clor, metoda este prezentată ca fiind mai blândă pentru materialele din bumbac.

Cum se aplică

Recomandarea care circulă online presupune dizolvarea a cinci tablete de aspirină în aproximativ patru litri de apă fierbinte.

Hainele albe sunt lăsate la înmuiat câteva ore sau peste noapte, apoi sunt spălate normal, conform instrucţiunilor de pe etichetă.

Pentru petele persistente, unele persoane folosesc o pastă obţinută din aspirină zdrobită şi câteva picături de apă, aplicată direct pe zona afectată înainte de spălare.

Atenţie la materialele delicate

Metoda este recomandată în special pentru articolele din bumbac, precum tricouri, cămăşi sau maiouri.

În cazul materialelor sensibile — mătase, lână, viscoză sau haine cu elastan — specialiştii recomandă testarea pe o zonă mai puţin vizibilă înainte de utilizare.

De asemenea, aspirina efervescentă cu coloranţi sau arome nu este recomandată pentru astfel de utilizări.

Un truc ieftin, dar fără garanţii miraculoase

Deşi metoda este populară în mediul online, rezultatele pot varia în funcţie de tipul petei, vechimea acesteia şi materialul textil.

Specialiştii atrag atenţia că petele foarte vechi sau fixate prin uscări repetate sunt mult mai greu de îndepărtat, indiferent de soluţia folosită.

Totuşi, pentru multe persoane, trucul cu aspirină rămâne o alternativă simplă şi accesibilă pentru împrospătarea hainelor albe în sezonul de vară, potrivit citymagazine.si.