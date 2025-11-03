Kevin De Bruyne, operat cu succes după accidentarea din meciul cu Inter

„Salutare tuturor, după cum știți, voi fi indisponibil pentru o perioadă. Vestea bună este că operația a decurs perfect. Drumul meu spre recuperare a început deja! Vă mulțumesc pentru toate mesajele!”, a scris mijlocașul belgian pe rețelele de socializare.

Potrivit informațiilor oficiale, De Bruyne a suferit o leziune de grad înalt la bicepsul femural al coapsei drepte, aceeași zonă care a necesitat intervenție chirurgicală în ultimul său sezon la Manchester City. Gravitatea accidentării ar putea să-l țină departe de teren până la patru luni, ceea ce pune în pericol participarea sa și la Cupa Mondială din 2026.

De Bruyne a marcat un penalty în prima parte a meciului și a fost nevoit să iasă de pe teren imediat după aceea, vizibil afectat. În ciuda absenței sale, Napoli a obținut o victorie importantă, revenind în fruntea clasamentului Serie A.

(sursa: Mediafax)