Mesajul emoționant al echipei naționale pentru Mircea Lucescu

Jurnalul.ro Sport eXtrasport

de Redacția Jurnalul    |    05 Apr 2026   •   15:36
Sursa foto: Facebook Echipa națională de fotbal a României

Echipa națională a României a postat un mesaj emoționat: „Luptați, domnule Lucescu”, după ce duminică starea de sănătate a fostului antrenor s-a agravat.

„Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieții. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generații și a pus România pe harta mare a fotbalului mondial”, este mesajul naționalei.

Acesta a fost postat pe pagina de Facebook Echipa națională de fotbal a României.

„Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia și forța de care aveți nevoie. Luptați, domnule Lucescu!”, se mai spune în mesaj.

Medicii au anunțat duminică faptul că, în cursul nopții de duminică, starea lui Mircea Lucescu s-a agravat.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”, au transmis Spitalul Universitar de Urgență București unde este internat antrenorul.

(sursa: Mediafax)

