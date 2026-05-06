De ce și-a făcut Nadia Comăneci tatuaj la 62 de ani? Omagiu discret pentru una dintre cele mai mari performanțe din sport

Sportiva spune că tatuajul reprezintă un omagiu adus carierei sale și unei realizări unice, care a redefinit standardele gimnasticii artistice.Ea a luat această decizie la vârsta de 62 de ani.

Ce simbolizează tatuajul?

Desenul este discret și se află deasupra gleznei piciorului drept, combinând cercurile olimpice cu „1.00”, cu referire la modul în care a fost inițial afișată nota la Montreal, pe 18 iulie 1976.

Într-un interviu, Nadia Comăneci a explicat alegerea simbolului, subliniind că a dorit un element personal, nu doar un reper general al sportului.

„Am un adolescent care a decis să-și facă un tatuaj la 18 ani. M-am gândit că ar trebui să-mi fac și eu unul, cu ceva care înseamnă foarte mult pentru mine, ceva care să-mi reamintească faptul că am fost capabilă să câștig ceva ce este doar al meu. M-am gândit la gimnastică și la faptul că am reușit să obțin primul 10 perfect, deci este ceva ce am câștigat. Nu am vrut să pun doar cercurile olimpice, ci ceva personal. Așa am ales 1.00, scorul care nu a ilustrat inițial un 10. Am ales și cercurile olimpice, și am simțit că este ceva unic”, a spus aceasta.

Performanță istorică la Montreal

Performanța sa de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 este una istorică. La 14 ani, Nadia Comîneci a devenit prima gimnastă din istorie care a primit nota 10, acumulând mai multe astfele de note în cadrul aceleiași competiții. Sistemele de afișaj ale vremii nu erau pregătite pentru perfecțiune, afișând inițal scorul „1.00”, în loc de 10, potrivit a1.ro.

La aproape o jumătate de secol de la acel moment, Nadia Comăneci rămâne un simbol al excelenței în sportul mondial, iar povestea tatuajului său adaugă o nouă dimensiune moștenirii sale sportive.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹