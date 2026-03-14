Roger Federer devine oficial miliardar: Elvețianul intră în topul celor mai bogați oameni de pe planetă

Roger Federer se numără printre cei mai bogați oameni din lume. Săptămâna aceasta, revista americană Forbes a dezvăluit lista anuală a miliardarilor. Sunt incluse 3.428 de persoane, cu 400 mai multe decât anul trecut, potrivit Le Figaro. În timp ce șeful X (fostul Twitter), Elon Musk, rămâne în frunte - cu o avere estimată la 839 de miliarde de dolari - un cunoscut jucător de tenis apare pentru prima dată pe listă.

Federer (44), legenda elvețiană cu 20 de titluri de Grand Slam câștigate între 2003 și 2018, s-a bucurat de succes financiar după terminarea carierei de tenis și ocupă locul 3185. Averea sa este estimată în prezent la 1,1 miliarde de dolari.

„De-a lungul carierei sale, Roger Federer a câștigat peste 130 de milioane de dolari din turnee. Dar succesul său în afara terenului de tenis este și mai impresionant: în cei mai buni ani ai săi, a câștigat până la 100 de milioane de dolari pe an din sponsorizări”, relatează Forbes.

„Portofoliul său era considerat unic în acest sport. Parteneri de lungă durată, precum Mercedes și Rolex, i-au rămas loiali chiar și după retragerea sa” Astfel, el se alătură unui grup select de sportivi care au depășit pragul unui miliard de euro, precum LeBron James și Tiger Woods.

(sursa: Mediafax)

Laurentiu Marinov, laurentiu.marinov@mediafax.ro

Keywords:FEDERER, TOP, MILIARD