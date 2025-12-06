Andrei Rațiu este tricolorul anului 2025

Andrei Rațiu și-a adjudecat trofeul suprem după ce a fost votat de suporteri „tricolorul lunii noiembrie” și a ajuns la 3 astfel de trofee în 2025, plus alte două podiumuri. A fost urmat de Dennis Man și Darius Olaru în preferințele suporterilor. Astfel, fundașul naționalei României a ajuns la 39 de puncte în clasamentul anual și nu mai poate fi detronat, scrie frf.ro.

Andrei Rațiu, de 27 de ani, a fost o piesă de bază la Echipa Națională și în acest an. A fost integralist în toate cele 8 meciuri oficiale disputate de tricolori în 2025.

El a și marcat cel de-al doilea său gol în tricoul naționalei în victoria, scor 7-1 cu San Marino, și a oferit un assist în duelul cu Austria, de la Viena. De asemenea, Andrei a purtat banderola de căpitan a României în meciul cu Cipru de pe teren propriu.

FRF notează că Rațiu a strălucit și în tricoul lui Rayo Vallecano.

Pe locul 2 în clasamentul „Tricolorul Anului 2025” se află Dennis Man, în timp ce locul 3 este împărțit de Ianis Hagi și Ștefan Târnovanu. Ierarhia finală va fi stabilită în urma ultimului concurs al anului, din luna decembrie.

Clasamentul actual „Tricolorul Anului 2025”:

Andrei Rațiu – 39

Dennis Man – 26

Ianis Hagi, Ștefan Târnovanu – 16

Alex Mitriță – 15

Louis Munteanu, Daniel Bîrligea – 12

Nicolae Stanciu, Ștefan Baiaram, Denis Drăguș – 10

Horațiu Moldovan, Darius Olaru – 6

Adrian Șut, Ianis Stoica, Florin Tănase, Ionuț Radu – 3.

În 2025, s-au acordat 10 trofee pentru „Tricolorul Lunii”. Excepție a făcut luna iulie, când premiul i-a fost acordat lui David Popovici, în semn de apreciere și respect pentru cele două medalii de aur cucerite la Campionatele Mondiale de Natație.

Trofeele acordate în restul anului au fost câștigate de 7 jucători de la Echipa Națională, astfel:

Andrei Rațiu – 3 (martie, mai, noiembrie)

Dennis Man – 2 (iunie, octombrie)

Ianis Hagi – 1 (ianuarie)

Ștefan Târnovanu – 1 (februarie)

Nicolae Stanciu – 1 (aprilie)

Ștefan Baiaram – 1 (august)

Denis Drăguș – 1 (septembrie)

Andrei Rațiu devine al 6-lea jucător care câștigă premiul „Tricolorul Anului”, după Florin Niță (2021), Nicolae Stanciu (2022), Florinel Coman și Radu Drăgușin (2023) și Dennis Man (2024).

(sursa: Mediafax)