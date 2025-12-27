Ce mănânci de Revelion dacă vrei noroc și prosperitate: meniu neconvențional

Dacă vrei să ieși din tiparele clasice cu sarmale, friptură și salată boeuf, îți propun un meniu de Revelion modern, neconvențional, inspirat din bucătării internaționale, cu explicația semnificației fiecărui preparat și rețete clare, ușor de pus în practică.
APERITIV
Tartine cu hummus de sfeclă, rodie și nuci
Semnificație:
-
Sfecla simbolizează vitalitatea și energia
-
Rodie = prosperitate și belșug (tradiție orientală)
-
Nucile = inteligență și decizii inspirate
Rețetă (6–8 porții)
Ingrediente:
-
2 sfecle coapte
-
1 conservă năut (240 g scurs)
-
2 linguri tahini
-
1 cățel usturoi
-
2 linguri suc de lămâie
-
3 linguri ulei de măsline
-
sare, piper
-
boabe de rodie, nuci tocate
-
felii de pâine prăjită sau crackers
Mod de preparare:
Mixează sfecla, năutul, tahini, usturoiul, lămâia și uleiul până obții o cremă fină. Asezonează. Servește pe pâine prăjită, presărat cu rodie și nuci.
FEL PRINCIPAL
Somon glazurat cu miere și soia, cu piure de țelină și măr verde
Semnificație:
-
Peștele simbolizează norocul și continuitatea
-
Mierea = un an dulce
-
Țelina = stabilitate
-
Mărul verde = reînnoire
Rețetă (4 porții)
Ingrediente:
-
4 fileuri de somon
-
2 linguri sos de soia
-
1 lingură miere
-
1 lingură muștar Dijon
-
1 lingură suc de lămâie
Pentru piure:
-
1 țelină mică
-
1 măr verde
-
30 g unt
-
sare
Mod de preparare:
Amestecă soia, mierea, muștarul și lămâia. Unge somonul și coace-l 12–15 minute la 180°C.
Fierbe țelina și mărul, pasează cu unt și sare. Servește somonul peste piure.
INTERMEZZO
Salată caldă de linte, spanac și portocală
Semnificație:
-
Lintea = bani și prosperitate
-
Spanacul = sănătate
-
Portocala = optimism și lumină
Rețetă (4 porții)
Ingrediente:
-
200 g linte fiartă
-
2 mâini de spanac proaspăt
-
1 portocală
-
2 linguri ulei de măsline
-
sare, piper
Mod de preparare:
Amestecă lintea caldă cu spanacul. Adaugă felii de portocală și ulei. Asezonează.
DESERT
Panna cotta cu vanilie și sos de mango & ghimbir
Semnificație:
-
Vanilia = armonie
-
Mango = succes
-
Ghimbir = energie și curaj
Rețetă (6 porții)
Ingrediente:
-
500 ml smântână pentru frișcă
-
80 g zahăr
-
1 linguriță extract de vanilie
-
6 g gelatină
Sos:
-
1 mango copt
-
1 linguriță ghimbir ras
-
1 lingură suc de lămâie
Mod de preparare:
Încălzește smântâna cu zahărul și vanilia. Adaugă gelatina hidratată. Toarnă în forme și lasă la rece 4 ore.
Mixează mango cu ghimbir și lămâie. Servește deasupra.
BĂUTURA SERII
Mocktail de rodie, lime și rozmarin (sau cu prosecco)
Semnificație:
-
Rodie = belșug
-
Lime = claritate
-
Rozmarin = protecție
Rețetă rapidă:
Suc de rodie + suc de lime + apă minerală / prosecco + crenguță de rozmarin.
Acest meniu de Revelion inedit nu este doar o experiență gastronomică modernă, ci și o declarație de intenție pentru anul care începe: echilibru, prosperitate, sănătate și bucurie. Preparatele sunt ușoare, elegante și pline de simbolism, perfecte pentru o seară care marchează un nou început.