Antrenorul lui Dinamo acuză arbitrajul după înfrângerea din Giulești: „O decizie a schimbat meciul”

Tehnicianul formației din Ștefan cel Mare a declarat, la conferința de presă de după meciul tensionat, că o decizie a arbitrului Istvan Kovacs a influențat decisiv soarta partidei și a reclamat lipsa unei explicații din partea centralului.

„Din punctul meu de vedere, o decizie a schimbat meciul. Asta simt și asta cred. Arbitrul nu mi-a oferit nicio explicație. Am fost zilele trecute la Federație, unde ne-am întâlnit cu domnul Vassaras, și i-am spus că sentimentul meu, ca antrenor, este că Dinamo este un club care nu este respectat de arbitri. Asta am simțit și azi”, a afirmat Kopic.

Gol din fault

Antrenorul lui Dinamo consideră că golul egalizator înscris de Claudiu Petrila în minutul 67 ar fi trebuit anulat, pe motiv că faza a fost precedată de un fault comis de Andrei Borza asupra lui Alexandru Musi.

Kopic a subliniat că momentul a avut un impact major asupra echipei sale, aflată în avantaj la acel moment, și a vorbit despre frustrarea resimțită în vestiar după fluierul final.

„O parte a campionatului s-a terminat, acum a început alta. Este foarte important cum începi play-off-ul. Noi vom lupta în continuare, dar contează enorm cum începi. Nivelul de frustrare al jucătorilor mei este foarte înalt acum. Nu știm care ar fi fost rezultatul final, însă acea greșeală a schimbat meciul. La acea fază aveam 3 puncte în buzunar”, a precizat tehnicianul.

El a adăugat că, în ciuda problemelor recunoscute la nivelul echipei, Dinamo ar fi meritat să obțină mai mult din acest meci.

„Nu am ascuns faptul că avem problemele noastre, dar echipa a jucat, a muncit, a luptat și trebuia să obțină ceea ce merită. Dar acum totul s-a schimbat, pentru mine, pentru jucători, pentru suporteri, pentru toată lumea. Pentru că frustrarea este mare. Iar acum trebuie să încercăm să depășim acest moment. Vom lupta până la final, însă așa ceva nu este normal”, a mai spus Kopic.

Rapid București s-a impus cu 3-2 pe teren propriu, în Giulești, și a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii. Dinamo a condus de două ori, prin golurile marcate de Daniel Armstrong, din penalty, în minutul 9, și Cătălin Cîrjan, în minutul 47. Rapid a revenit de fiecare dată și a câștigat prin reușitele semnate de Constantin Grameni (38), Claudiu Petrila (67) și Cătălin Vulturar (85).

