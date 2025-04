Gigi Becali anunță „curățenie de vară” la FCSB: 5 transferuri promise și trei plecări sigure

„La vară o să facem curățenie, o să vedeți. Aducem 5 jucători. Să terminăm bâlciul ăsta și să rezolvăm totul în vară!”, a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Potrivit ProSport, cei trei jucători care vor fi scoși din lot sunt Alexandru Băluță, Malcom Edjouma și Alexandru Musi. În locul lor, Becali promite întăriri, dar și reveniri importante după accidentări.

„Investesc, uite ce aduc. Olaru, Tănase, Șut, Tavi Popescu, Lixandru. Cinci jucători transfer, mai aduc încă patru, deci nouă. Să vină patru-cinci jucători pentru că n-ai cum, s-a văzut, din trei în trei zile, e greu”, a spus Becali.

În ciuda declarațiilor patronului, Alexandru Băluță a reacționat ferm pe Instagram, susținând că nu are de gând să plece.

„Vreau să lămuresc. Din vară mai am un an de contract cu FCSB. Gândul meu este aici, dăruirea și munca sunt doar aici. Când o să am ceva de spus, o să se afle de la mine. Nu din presă! Mulțumesc!”, a transmis Băluță.

După campania europeană în care FCSB a arătat limite de lot, Becali a decis că este nevoie de întăriri serioase pentru a face față în cupele europene și Superligă. Pe lângă cele cinci transferuri anunțate, ar putea reveni în echipă și jucători cheie precum Darius Olaru, Tavi Popescu și Mihai Lixandru, toți în proces de recuperare.

„Nu se poate fără bani!”, a concluzionat Gigi Becali, făcând trimitere și la sumele investite de rivali în transferuri.

