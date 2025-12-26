Sfântul Ștefan, zi cu putere mare: tradiții respectate din bătrâni

Sărbătoarea sa, celebrată imediat după Crăciun, are o puternică încărcătură religioasă și este însoțită de numeroase tradiții, obiceiuri și rugăciuni rostite pentru protecție și întărire sufletească.

Când se sărbătorește Sfântul Ștefan

Sfântul Ștefan este sărbătorit în fiecare an pe 27 decembrie, a treia zi de Crăciun, atât în calendarul ortodox, cât și în cel catolic (cu diferențe de datare doar în cazul calendarului pe stil vechi).

Cine a fost Sfântul Ștefan

Sfântul Ștefan a fost unul dintre cei șapte diaconi aleși de Sfinții Apostoli pentru a-i ajuta în propovăduirea credinței și în slujirea comunității creștine din Ierusalim.

Era cunoscut pentru:

credința sa puternică

înțelepciunea și curajul cu care vorbea despre Hristos

minunile pe care le săvârșea

Sfântul Ștefan a fost acuzat pe nedrept de hulă și condamnat la moarte prin lapidare. Înainte de a muri, s-a rugat pentru cei care îl ucideau, devenind astfel un simbol al iertării, sacrificiului și iubirii creștine.

Câți români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Ștefan

În România, peste un milion de persoane își serbează onomastica pe 27 decembrie. Cele mai întâlnite nume sunt:

Ștefan

Ștefania

Ștefănel

Fane

Stefana

Numele provine din grecescul Stephanos, care înseamnă „coroană” sau „cununa biruinței”, cu trimitere directă la martiriu.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ștefan

De Sfântul Ștefan, românii respectă mai multe obiceiuri vechi, transmise din generație în generație:

Se merge la biserică , unde se aprind lumânări pentru sănătate și iertarea păcatelor

Nu se fac treburi grele în gospodărie , pentru a evita ghinionul

În unele zone, finul își vizitează nașii , ducând colaci sau vin

Se spune că este bine să împaci pe cineva cu care ești certat, pentru a avea un an liniștit

În credința populară, Sfântul Ștefan este considerat ocrotitor al copiilor, al celor nedreptățiți și al celor care suferă.

Rugăciunea către Sfântul Ștefan

Una dintre cele mai cunoscute rugăciuni rostite pe 27 decembrie este aceasta:

„Sfinte Mare Mucenice Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi,

ca să ne întărească în credință,

să ne ferească de rău și de nedreptate

și să ne ajute să iertăm, așa cum și tu ai iertat.

Ocrotește-ne familia, adu pace în sufletele noastre

și luminează-ne calea spre mântuire. Amin.”

Semnificația zilei de Sfântul Ștefan

Ziua de 27 decembrie nu este doar o sărbătoare onomastică, ci și un moment de reflecție asupra curajului, credinței și puterii iertării. Exemplul Sfântului Ștefan rămâne actual: răul nu se învinge prin ură, ci prin credință și iubire.