De la fișa medicală, la astrogramă: Alexandru Rogobete, despre „Taxa de horoscop” de la Spitalul din Suceava

Potrivit presei locale, numeroși români apelează zilnic unitatea medicală pentru a obține detalii legate de ora nașterii, uneori pentru evenimente petrecute în urmă cu peste 20 sau chiar 30 de ani. Spitalul eliberează aceste informații contra cost, taxa fiind inițial de 100 de lei, ulterior redusă la 10 lei, în contextul numărului mare de solicitări și al muncii administrative necesare verificării arhivelor.

Reprezentanții unității medicale au explicat că aceste date nu au caracter medical și implică alocarea de resurse umane suplimentare, motiv pentru care a fost stabilită o taxă. Documentul este solicitat, în principal, de persoane care doresc să își afle ascendentul sau să realizeze o interpretare astrologică.

Alexandru Rogobete, reprezentant al Ministerului Sănătății, a declarat că instituția pe care o reprezintă nu deține o bază de date centralizată cu ora, data și locul nașterilor, aceste informații aflându-se exclusiv la nivelul unităților sanitare unde a avut loc nașterea.

„Nu pot comenta foarte mult această situație. Cert este că Ministerul Sănătății nu are o bază de date care să includă ora, data și locul nașterii. Aceste informații se află la unitatea sanitară unde s-a produs nașterea”, a precizat Rogobete.

Oficialul a subliniat că nu se opune practicii, însă a transmis un mesaj clar legat de prioritățile reale în materie de sănătate. Acesta a recomandat ca interesul cetățenilor să se îndrepte mai degrabă către prevenție medicală, controale regulate și screening-uri de rutină.

„Le-aș recomanda cetățenilor, fără a critica sau a comenta pasiunile personale, să acorde mai multă atenție prevenției: să meargă la medicul de familie, să își verifice tensiunea, să facă analize și screening-uri. Îngrijirea sănătății prin prevenție este esențială. Cu toate acestea, cine dorește să afle ora exactă a nașterii pentru interpretări astrale are dreptul să o facă. Nu am o poziție nici pro, nici contra”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

Subiectul a stârnit reacții diverse în spațiul public, între ironie și dezbatere serioasă, readucând în atenție relația dintre sistemul medical, birocrație și solicitările non-medicale ale cetățenilor.