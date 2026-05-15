Criză la Pitești și în Giulești: FC Argeș – Rapid, meciul disperării în play-off

Piteștenii vin după o singură victorie în ultimele nouă partide de campionat, 1-0 în deplasare cu Universitatea Craiova, pe 13 martie 2026. În rest, echipa pregătită de Bogdan Andone a înregistrat trei remize și cinci înfrângeri, toate la limită.

Nici Rapid nu traversează o perioadă mai bună, giuleștenii având tot un singur succes în precedentele nouă etape, 3-2 cu Dinamo, pe 14 martie 2026. Bilanțul echipei conduse de Constantin Gâlcă este completat de două egaluri și șase eșecuri.

Statistica evidențiază însă câteva atuuri clare ale celor două formații.

FC Argeș este liderul campionatului la goluri marcate pe contraatac, 16 dintre cele 40 de reușite ale sezonului venind în urma unor astfel de faze.

De partea cealaltă, Rapid s-a remarcat la fazele fixe, opt dintre cele 15 goluri înscrise din astfel de momente fiind marcate după lovituri de la colțul terenului.

Partida de la Pitești are și o încărcătură istorică importantă. Cele două echipe s-au întâlnit de 79 de ori în principala competiție internă, bilanțul fiind favorabil bucureștenilor: 38 de victorii Rapid, 24 succese FC Argeș și 17 remize.

În meciurile disputate la Pitești, gazdele au un avantaj ușor, cu 17 victorii în 39 de confruntări.

Prima întâlnire directă a avut loc pe 15 octombrie 1961, Dinamo Pitești – Rapid 1-1. Primul succes rapidist s-a consemnat în mai 1962, când Ion Ionescu, golgheterul all-time al giuleștenilor pe prima scenă, a semnat ambele goluri ale victoriei cu 2-0. Cea mai categorică diferență de scor s-a înregistrat pe 30 aprilie 1995, Rapid – FC Argeș 5-0.

Totodată, piteștenii nu au mai învins Rapidul în Superligă din 21 aprilie 2009, atunci când se impuneau cu 1-0 pe teren propriu. Ultimul duel direct, disputat pe 13 aprilie 2026, s-a încheiat fără goluri, 0-0.

Înaintea confruntării, antrenorul gazdelor, Bogdan Andone, a subliniat importanța ultimului meci de acasă din acest sezon.

„Va trebuie să avem o abordare agresivă, o atitudine pozitivă și să câştigăm jocul pentru că ar fi extrem de frumos să ne bucurăm la sfârșitul jocului împreună cu suporterii de acest sezon extraordinar al echipei”, a declarat tehnicianul piteștenilor.

De partea cealaltă, antrenorul Rapidului, Constantin Gâlcă, a admis că formația sa traversează un moment dificil.

„Pentru mine contează să demonstrăm că putem câştiga. Este important, chiar dacă avem şanse foarte mici de a prinde o cupă europeană. E clar că nu am arătat deloc bine în play-off, aşa că nu ne rămâne decât să ne gândim să câştigăm acest meci şi următorul, dacă se poate”, a afirmat Gâlcă.

