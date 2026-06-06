Dinamo București are de astăzi un nou antrenor. Un portughez preia banca tehnică a „câinilor”

Potrivit clubului, antrenorul lusitan Nuno Campos a semnat un contract pe două sezoane, până în data de 30 iunie 2028.

Nuno Campos a făcut parte din stafful lui Paulo Fonseca începând cu anul 2009 și până în 2021, perioadă în care a pregătit echipe precum Porto, Braga, Șahtior Donețk sau AS Roma, câștigând mai multe trofee: Cupa Portugaliei, Supercupa Portugaliei, Campionatul Ucrainei și Cupa Ucrainei.

În ultimul sezon, acesta a pregătit echipa de primă ligă maghiară Zalaegerszeg, care a terminat pe locul 5 în campionat și a ajuns în finala Cupei Ungariei, cel mai bun rezultat al echipei de la revenirea în prima ligă din 2019 până în prezent.

Clubul Dinamo București a anunțat vineri despărțirea de antrenorul Željko Kopić, după două sezoane și jumătate petrecute pe banca tehnică a formației din Ștefan cel Mare.

(sursa: Mediafax)