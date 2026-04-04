FC Argeș și Dinamo București împart punctele, scor 1-1

Gazdele au deschis scorul prin portughezul Ricardo Matos (44 - penalty), după ce scoţianul Danny Armstrong l-a lovit peste faţă pe Florin Borţa în careu, fază semnalată de arbitrajul video.



Dinamo a egalat în repriza secundă, prin francezul Eddy Gnahore (76), care a reluat în poartă mingea trimisă în bară de Mamoudou Karamoko.



Piteştenii au mai avut ocazii în prima repriză prin Florin Borţa şi Robert Sierra (16), şuturi apărate de Roşca, precum şi un şut trimis de Vadim Raţă (23), deviat de Matos puţin peste poartă.



Dinamo a fost periculoasă prin Alexandru Musi (26), dar şutul său a fost respins de portarul Cătălin Căbuz, iar apoi Maxime Sivis a fost blocat de un fundaş. Alberto Soro (36) a trimis un şut din afara careului, deviat de Leard Sadriu, dar Căbuz a avut o intervenţie bună.



În repriza secundă, dinamovistul Andrei Mărginean a şutat peste poartă din poziţie foarte bună (55), Musi a trimis pe lângă poartă din 8 metri (58), iar Gnahore a reluat pe spate de la 7 metri, deşi Cătălin Cîrjan avea o poziţie mai bună (72). Şutul lui Gheorghi Milanov a fost respins din faţa porţii de Sierra (90+3).



FC Argeş a avut ultima ocazie a meciului, dar Kevin Brobbey (90+5) a trimis pe lângă poartă din 6 metri.



Atacantul George Puşcaş a debutat la Dinamo, intrând pe teren în min. 57, în locul lui Alexandru Pop.



Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 96 de ori (nu sunt incluse meciurile de baraj), de 55 de ori s-au impus bucureştenii, de 27 de ori au câştigat piteştenii, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate, potrivit LPF.



Dinamo a obţinut primul său punct după cinci eşecuri consecutive.



În sezonul regulat, meciul de la Mioveni s-a încheiat cu 1-1, iar FC Argeş a câştigat la Bucureşti în retur cu 1-0.



FC Argeş - Dinamo Bucureşti 1-1 (1-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni

Au marcat: Ricardo Matos (44 - penalty), respectiv Eddy Gnahore (76).

Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrule oficial: Ovidiu Robu (Chitila)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Ovidiu Artene (Vaslui)

Observatori: Cristina Babadac (Reşiţa) - CCA, Florin Bătrânu (Timişoara) - LPF

AGERPRES