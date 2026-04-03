FC Botoșani, victorie în fața FCSB

FCSB a deschis scorul rapid pe Stadionul Municipal din Botoșani, în minutul 3, prin Darius Olaru.

Ongenda a restabilit egalitatea în minutul 36.

Formația lui Mirel Rădoi a revenit în avantaj înainte de pauză. În minutul 42, Florin Tănase a transformat fără emoții un penalty.

Gazdele au egalat din nou în minutul 68, prin același Ongenda, care a realizat dubla cu un șut din întoarcere.

Golul victoriei pentru FC Botoșani a venit în minutul 78, prin Sebastian Mailat, după o greșală în apărarea celor de la FCSB.

FCSB a rămas în 10 oameni în minutul 88, după eliminarea lui Lixandru.

În urma acestui rezultat, FCSB și FC Botoșani ocupă locurile 7 și 8 în clasament, ambele cu câte 27 de puncte.

