FACIAS: Ministerul Transporturilor încearcă să evite aplicarea legii conducerii defensive, deși România rămâne printre cele mai periculoase țări din UE la accidente rutiere

Actul normativ a fost adoptat pentru creșterea siguranței rutiere în România, dar a rămas neaplicabil de peste patru ani. Dosarul se află pe rolul Curții de Apel București și are primul termen de judecată stabilit pe data de 3 iunie 2026.

Legea privind conducerea defensivă, adoptată în ianuarie 2022, ar fi trebuit să permită organizarea unor cursuri prin care tinerii șoferi să învețe cum să anticipeze pericolele din trafic, cum să reacționeze în situații-limită și cum să evite accidentele. Acest mecanism nu funcționează însă, pentru că Ministerul Transporturilor nu a emis ordinul prin care trebuie stabilite normele de aplicare. Fără aceste norme, școlile de șoferi nu pot fi autorizate pentru cursuri de conducere defensivă, instructorii nu pot fi atestați, iar cetățenii nu pot beneficia efectiv de prevederile legii. Practic, legea există, dar nu poate fi folosită.

În fața instanței de judecată, Ministerul Transporturilor a cerut instanței ca acțiunea FACIAS să fie respinsă. Mai întâi, instituția încearcă să blocheze procesul prin argumente procedurale, susținând că FACIAS nu ar avea dreptul sau interesul să ceară aplicarea legii în instanță. Iar pe fond, ministerul susține că legea nu impune un termen exact pentru adoptarea normelor și că, din acest motiv, ar avea libertatea să decidă când și în ce condiții le emite. Ministerul mai invocă și lipsa unor standarde tehnice uniforme la nivelul Uniunii Europene. Practic, Ministerul Transporturilor susține că România nu ar putea aplica legea conducerii defensive până când nu există reguli europene clare în acest domeniu și că, în acest moment, normele naționale ar fi premature sau inaplicabile.

FACIAS va solicita instanței respingerea acestor argumente ca nefondate. O lege adoptată de Parlament și intrată în vigoare nu poate rămâne blocată ani de zile doar pentru că ministerul susține că nu i s-a impus o dată exactă până la care să emită normele. Lipsa unui termen expres nu înseamnă că autoritatea publică poate amâna aplicarea legii la nesfârșit.

Nici argumentul privind lipsa unor standarde uniforme la nivel european nu poate justifica inacțiunea ministerului. Dimpotrivă, fiecare stat poate stabili reguli naționale pentru pregătirea șoferilor. De altfel, mai multe țări europene au introdus deja forme de pregătire preventivă sau defensivă în procesul de formare a conducătorilor auto. În Finlanda și Suedia, viitorii șoferi sunt instruiți pentru situații dificile, inclusiv pentru conducerea în condiții de aderență redusă. În Germania și Austria, conduita preventivă are un rol important în pregătirea practică.

Prin aceste exemple, FACIAS arată că România nu are niciun motiv să aștepte la nesfârșit o reglementare europeană unică pentru a aplica o lege națională deja adoptată. Mai mult, România are nevoie urgentă de astfel de măsuri. Țara noastră se află în continuare printre statele europene cu cele mai grave statistici privind accidentele rutiere. În aceste condiții, fiecare an de întârziere în aplicarea legii conducerii defensive înseamnă menținerea unui risc major pe drumurile publice.

FACIAS va solicita Curții de Apel București să oblige Ministerul Transporturilor și Infrastructurii să emită normele necesare pentru aplicarea Legii nr. 20/2022. O lege care poate contribui la salvarea de vieți și la formarea unor șoferi mai bine pregătiți nu trebuie să rămână doar pe hârtie.