Sorin Grindeanu îi cere demisia șefului Armatei: România nu își permite incertitudini la vârful structurilor de apărare!

Declarația liderului social-democrat vine pe fondul controverselor care planează asupra șefului militar, Grindeanu subliniind că orice suspiciune legată de conduita profesională a unui oficial aflat într-o funcție atât de importantă poate afecta credibilitatea instituției.

Sorin Grindeanu: Orice umbră de îndoială este o vulnerabilitate

„Retragerea de la conducerea Armatei Române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru Armata Română”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD consideră că instituțiile responsabile de apărarea națională trebuie să funcționeze fără suspiciuni sau incertitudini care ar putea afecta încrederea publică și capacitatea de reacție a structurilor militare.

PSD: România are nevoie de stabilitate în domeniul Apărării

În mesajul său, Grindeanu a atras atenția asupra contextului regional de securitate și asupra necesității menținerii unei conduceri fără controverse în cadrul Armatei Române.

„În aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare”, a mai transmis președintele PSD.

„Resping categoric acuzațiile”. Șeful Armatei nu demisionează, după punerea sub acuzare de către DNA

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major General al Armatei, a anunțat marți că nu se retrage din funcție după punerea sub acuzare de către DNA în dosarul angajărilor pe prietenie.

„Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte”, afirma Gheorghiță.

Marți, DNA l-a pus pe Gheorghiță Vlad pus oficial sub acuzare, în dosarul angajărilor pe prietenii din MApN.

Gheorghiță ar fi intervenit pentru fiica fostului secretar CSAT, Mihai Șomordolea, și el acuzat oficial de DNA.

DNA îl acuză pe Gheorghiță Vlad de săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

(sursa: Mediafax)