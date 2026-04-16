Gheorghe Hagi, tot mai aproape de banca naționalei României. FRF a validat candidatura „Regelui”

Gheorghe Hagi, la un pas de națională! FRF a făcut anunțul oficial care schimbă totul

Revenire spectaculoasă în fotbalul românesc: Gheorghe Hagi este pe punctul de a deveni noul selecționer al României, după ce Federația Română de Fotbal a făcut primul pas oficial. Decizia finală depinde acum de negocierile aflate în desfășurare, potrivit as.ro.

Validare oficială în Comitetul Executiv al FRF

Zi importantă pentru fotbalul românesc. În cadrul ședinței desfășurate pe 16 aprilie, Comitetul Executiv al FRF a validat candidatura lui Gheorghe Hagi pentru funcția de selecționer al echipei naționale.

Anunțul a fost făcut de președintele FRF, Răzvan Burleanu, în cadrul unei conferințe de presă în care a oferit detalii despre începutul negocierilor.

„Am fost mandatat azi de Cex pentru a demara negocierile pentru noul selecţioner, domnul Gică Hagi.

După cum ştiţi, de-a lungul timpului ne-am dorit foarte mult să lucrăm în interesul echipei naţionale cu domnul Gheorghe Hagi. Din păcate pentru ambele părţi, de fiecare dată nu s-a putut, cunoaşteţi motivele. Am fost şi noi şi dumnealui foarte transparenţi din punctul ăsta de vedere”.

Oficialul FRF a subliniat că, de această dată, contextul este diferit și favorabil unei colaborări mult așteptate.

„De data această, considerăm că acum este o oportunitate, o fereastră ca Gică Hagi să se întoarcă la echipa naţională”.

Negocieri în desfășurare și un posibil anunț iminent

Procesul de selecție pare să fie într-o etapă avansată. Răzvan Burleanu a dezvăluit că discuțiile cu Hagi au început imediat după ședința Comisiei Tehnice și au continuat și în zilele următoare.

„Vă recunosc că prima discuţie am avut-o după şedinţa de Comisie Tehnică, după care am suspendat toate activităţiile, inclusiv Comitetul Executiv. Ieri am mai avut o discuţie cu dumnealui. În zilele următoare vă vom putea oferi detalii despre aceste negocieri”.

Șeful FRF a lăsat să se înțeleagă că un acord ar putea fi anunțat în curând, dacă părțile ajung la un consens.

„Dacă în perioada imediat următoare vom ajunge la un consens, vă vom anunţa şi o dată la care va avea loc conferinţa de presă la care va fi prezentat oficial”.

Hagi, aproape de al doilea mandat ca selecționer

Dacă negocierile se vor încheia cu succes, Gheorghe Hagi va reveni pe banca naționalei pentru al doilea mandat din carieră. Prima experiență a „Regelui” ca selecționer a avut loc în 2001, însă a fost una scurtă.

Mandatul său a început în luna septembrie și s-a încheiat după doar două luni, perioadă în care a condus echipa în patru meciuri. Două dintre acestea au fost în preliminariile pentru Cupa Mondială, unde România a obținut o victorie cu Ungaria, scor 2-0, și un egal cu Georgia, 1-1.

Celelalte două partide au fost decisive, în barajul contra Sloveniei. România a pierdut atunci calificarea, după 1-2 în deplasare și 1-1 la București.

Mandatul ar putea începe de vineri

Hagi își va începe mandatul oficial vineri. El va semna un contract de 27.000 de euro pe lună, iar înțelegerea va fi pe 4 ani. Primii doi sunt garantați, în timp ce ceilalți doi sunt activați automat dacă naționala României obține calificarea la Campionatul European din Marea Britanie și Irlanda. Dacă România nu obține calificarea la EURO, mingea e în terenul Federației cu privire la prelungirea contractului.

Un alt detaliu din înțelegerea stabilită între Hagi și Federație este cu privire la staff-ul său. Alături de „Rege” va veni Cătălin Anghel, cel care a fost luat în calcul pentru înlocuirea lui Ianis Zicu la Farul. Însă antrenorul de 51 de ani și-a dat deja acordul să vină alături de Hagi la naționala României.

Hagi îi va păstra ca secunzi pe Ionel Gane, Florin Constantinovici, dar și pe antrenorul cu portarii Leo Toader din mandatul lui Mircea Lucescu.