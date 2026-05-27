Învăţătoare din Medgidia, reţinută după ce ar fi lovit un elev de 10 ani care a rupt rezultatele la Evaluarea Naţională

Scene şocante într-o şcoală din Medgidia! Un elev de 10 ani ar fi fost pălmuit de învăţătoare în timpul orei

Un incident grav petrecut într-o unitate de învăţământ din municipiul Medgidia a stârnit reacţii puternice în comunitatea locală, după ce o învăţătoare în vârstă de 54 de ani a fost reţinută de poliţişti pentru 24 de ore. Femeia este acuzată că ar fi agresat fizic un elev de clasa a IV-a, în vârstă de doar 10 ani, chiar în timpul orei de curs, potrivit Observator news.

Potrivit informaţiilor transmise de autorităţi, cadrul didactic predă la Şcoala Gimnazială „Lucian Grigorescu” din Medgidia. Totul ar fi pornit după ce copilul ar fi rupt documentul care conţinea rezultatele sale personale la Evaluarea Naţională.

Gestul elevului ar fi provocat reacţia violentă a învăţătoarei, care, conform anchetatorilor, i-ar fi aplicat mai multe palme peste faţă şi i-ar fi adresat injurii. Incidentul s-ar fi desfăşurat în faţa colegilor de clasă, care ar fi fost martori la întreaga scenă.

Poliţia a intervenit după sesizarea incidentului

Cazul a ajuns în atenţia poliţiştilor din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia în data de 26 mai, după ce autorităţile au fost sesizate cu privire la presupusa agresiune petrecută în dimineaţa zilei de 25 mai.

„Astfel, la data de 26 mai, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia au fost sesizaţi, cu privire la faptul că, în cursul dimineţii de 25 mai, într-o sală de curs dintr-o unitate de învăţământ din municipiul Medgidia, o femeie, de 54 de ani, ar fi agresat fizic şi i-ar fi adresat injurii unui minor, de 10 ani. Minorul, elev în unitatea şcolară, ar fi rupt un document cu rezultatele personale de la evaluarea naţională, moment în care femeia, în calitate de învăţător, ar fi agresat fizic elevul, fapt care ar fi creat o stare de temere şi indignare celorlalţi elevi, participanţi la oră", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

Anchetatorii susţin că incidentul a provocat panică şi indignare în rândul copiilor aflaţi în clasă în momentul izbucnirii conflictului.

Învăţătoarea, acuzată de purtare abuzivă

În urma verificărilor efectuate de poliţişti, cadrul didactic a fost reţinut pentru 24 de ore. Femeia este cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Totodată, reprezentantului legal al copilului i-a fost înmânată o cerere necesară pentru adresarea către instanţa de judecată în vederea emiterii unui ordin de protecţie.