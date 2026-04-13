Rapid și FC Argeș, remiză albă în etapa a 4-a din play-off

Prima mare ocazie a meciului a venit în minutul 18, când Kramer a fost aproape de autogol, dar Aioani a salvat excelent. Rapid a răspuns în minutul 22, prin șutul de la distanță al lui Moruțan, trimis puțin pe lângă poartă.

În repriza a doua, Christensen a încercat și el poarta în minutul 63, dar mingea a trecut pe lângă. FC Argeș a avut replica cinci minute mai târziu, când Pîrvu a șutat bine, însă Aioani a respins.

Echipa din Giulești a făcut astfel un nou pas greșit în lupta pentru titlu și a ratat șansa de a se apropia de U Cluj și Universitatea Craiova.

După acest rezultat, Rapid este pe locul trei, cu 32 de puncte, la patru puncte de U Cluj și Universitatea Craiova, ambele cu 36 de puncte. FC Argeș este pe locul cinci, cu 30 de puncte.

