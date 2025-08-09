x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Aug 2025   •   20:40
Programul etapei 7 din SuperLigă! Când au fost programate U Craiova, FCSB și CFR Cluj

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei a șaptea a Superligii, care începe în 22 august.

Etapa a șaptea începe vineri, 22 august, și se încheie luni, 25 august.

Iată programul:

Vineri, 22 august

Ora 19.00 UTA Arad - Unirea Slobozia

Ora 21.30 Metaloglobus București - FC Rapid

Sâmbătă, 23 august

Ora 18.45 FC Botoșani - FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 21.30 Universitatea Cluj - Dinamo

Duminică, 24 august

Ora 16.15 Oțelul Galați - CFR 1907 Cluj

Ora 18.30 Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești

Ora 21.30 FCSB - FC Argeș

Luni, 25 august

Ora 19.00 FC Hermannstadt - Farul Constanța.

(sursa: Mediafax)

 

