Programul etapei 7 din SuperLigă! Când au fost programate U Craiova, FCSB și CFR Cluj

Etapa a șaptea începe vineri, 22 august, și se încheie luni, 25 august.
Iată programul:
Vineri, 22 august
Ora 19.00 UTA Arad - Unirea Slobozia
Ora 21.30 Metaloglobus București - FC Rapid
Sâmbătă, 23 august
Ora 18.45 FC Botoșani - FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 21.30 Universitatea Cluj - Dinamo
Duminică, 24 august
Ora 16.15 Oțelul Galați - CFR 1907 Cluj
Ora 18.30 Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești
Ora 21.30 FCSB - FC Argeș
Luni, 25 august
Ora 19.00 FC Hermannstadt - Farul Constanța.
(sursa: Mediafax)