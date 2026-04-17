Derby de București în etapa 6: Dinamo și Rapid se înfruntă duminică, 26 aprilie

x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
de Redacția Jurnalul    |    17 Apr 2026   •   16:15
Dinamo - Rapid, duminică seara la ora 21:00

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat vineri programul etapei a 6-a din play-off și play-out în Superliga României, rundă care se va desfășura în perioada 24–27 aprilie. În play-off, este programat derbiul dintre Dinamo și Rapid, în timp ce în play-out se va juca duelul tradițional FCSB - Petrolul.

Etapa propune mai multe dueluri importante, cel mai așteptat fiind derbiul dintre Dinamo București și FC Rapid București, programat duminică seară.

De asemenea, sâmbătă se joacă derbiul Clujului, între vicecampioana CFR și actualul lider al campionatului - Universitatea.

Programul complet al etapei:

Play-off

Sâmbătă, 25 aprilie:

20:30 – CFR Cluj – Universitatea Cluj

Duminică, 26 aprilie:

21:00 – Dinamo București – FC Rapid București

Luni, 27 aprilie:

20:30 – FC Argeș – Universitatea Craiova

Play-out

Vineri, 24 aprilie:

17:30 – AFC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
20:30 – FCSB – Petrolul Ploiești

Sâmbătă, 25 aprilie:

15:00 – FC Botoșani – Oțelul Galați

Duminică, 26 aprilie:

14:00 – UTA Arad – Farul Constanța

Luni, 27 aprilie:

17:30 – FC Metaloglobus București – Unirea Slobozia

(sursa: Mediafax)

 

 

×
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri