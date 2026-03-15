Barcelona bate Sevilla și rămâne în fruntea La Liga

Barcelona a dominat încă din prima repriză. Raphinha a deschis scorul în minutul 9 dintr-un penalty și a dublat avantajul în minutul 21, tot de la 11 metri. În minutul 38, Dani Olmo a crescut avantajul. Sevilla a replicat în prelungirile primei reprize prin golul lui Oso.

În repriza secundă, Raphinha și-a completat hat-trick-ul în minutul 51, iar fundașul João Cancelo a marcat pentru 5-1 în minutul 60. Din nou, Sevilla a marcat la finalul reprizei prin Djibril Sow, stabilind scorul final de 5-2.

În urma acestei victorii, formația antrenată de Hansi Flick se menține pe poziția de lider în La Liga, cu 70 de puncte, rivala, Real Madrid, fiind pe locul al doilea cu 66 de puncte.

Echipele de start

FC Barcelona

Antrenor: Hansi Flick:

4-3-3: J. García - X. Espart, P. Cubarsí, G. Martín, J. Cancelo - Pedri, M. Bernal, D. Olmo - R. Bardghji, R. Lewandowski, Raphinha

Sevilla

Antrenor: Matías Almeyda

4-2-3-1: O. Vlachodimos - G. Suazo, N. Gudelj, T. Nianzou, J. Carmona - D. Sow, L. Agoume - Oso, A. Sánchez, J. Sánchez - A. Adams

