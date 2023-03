Barcelona învinge Real Madrid pe Bernabeu, în prima manșă a semifinalei Cupei Spaniei!

Catalanii s-au apărat excelent după ce fundașul central al Realului, Eder Militao, a marcat un autogol ginionist în prima repriză. Oaspeții au reușit astfel să compenseze absența unor jucători cheie precum Robert Lewandowski, Pedri și Ousmane Dembele, care au lipsit din cauza accidentărilor.

Barca a obținut o victorie extrem de necesară, sosind în capitala Spaniei sub presiune, după ce a fost eliminată din Europa League și a pierdut în fața modestei Almeria, oprind o serie de șapte victorii consecutive în LaLiga.

"Ne-ar fi plăcut să avem mai mult mingea, să controlăm puțin mai mult jocul, dar am luptat din greu și am concurat la un nivel înalt. Au avut mingea, dar nu și-au creat multe ocazii. Am obținut avantajul pentru manșa a doua și asta este foarte important", a declarat căpitanul Barcelonei, Sergio Busquets, la TVE.

Real Madrid a început mai bine și a dominat primul sfert de oră, dar Barcelona a preluat controlul la mijlocul terenului și planul de joc defensiv a funcționat cu brio.

Fundașul central al Barcelonei, Ronald Araujo, a făcut o treabă excelentă în poziția de fundaș dreapta, pentru a neutraliza amenințarea venită pe acea parte de la Vinicius Jr., iar Karim Benzema a fost lăsat singur în față.

Francezul a marcat un prim gol în minutul 12, anulat pentru offside.

Singurul gol al partidei a fost reușit în minutul 26, după o pasă greșită a lui Camavinga, de care a profitat Ferran Torres. Acesta a trimis lui Franck Kessie, al cărui șut din careu a fost respins de Curtois, dar a ricoșat apoi în plasă din Militao.

Golul a fost validat abia după consultarea VAR, pentru o presupusă poziție de offside la Kessie.

Barcelona a blocat-o apoi pe Real Madrid în a doua repriză și, deși gazdele au dominat posesia, rareori au amenințat poarta catalană.

Real nu a înregistrat niciun șut pe poartă, în ciuda faptului că a avut aproape 70% din posesie în repriza a doua, iar Barca ar fi putut să-și mărească avantajul în minutul 71, când un șut al lui Kessie care l-a învins pe portar a fost blocat cu ghinion de propriul coechipier Ansu Fati.

Rezerva Rodrygo a avut cea mai bună șansă a Realului, cu un șut de la distanță, care a trecut puțin pe lângă bară.

Echipele se întâlnesc din nou la Barcelona pe 5 aprilie, iar învingătoarea va înfrunta în finală pe Athletic Bilbao sau Osasuna.

(sursa: Mediafax)