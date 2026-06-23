Încep să se vadă 16-imile

Pe o jumătate de tablou lucrurile sunt într-o bună măsură limpezite. Mexic, SUA și Germania sunt câștigătoarele grupelor A, D și E și, în mare, știu cu cine vor juca în 16-imi. Mexic va juca, cel mai probabil, cu Scoția, SUA cu Bosnia, iar Germania va afla după meciurile din a treia etapă dacă va evolua cu Paraguay sau Australia, acestea jucând între ele. Însă, în minutul 68 al meciului cu Costa de Fildeș, Germania era pe traseul locului 2 în grupă și ar fi trebuit să înfrunte Franța! Dacă Germania a reușit să evite Franța, Australia și Paraguay încearcă să evite Germania. La meci egal sau victorie avantajată este Australia, Paraguay are doar varianta victoriei ca să termine grupa pe locul 2 și să evite Manschaftul. Iar traseul locului 2 este mai rezonabil, Iran, Egipt sau chiar Belgia. Calculele arată că dacă Egipt învinge Iranul, câștigă grupa și va juca în 16-imi cu Uruguay, Belgia termină pe 2 și urmează să joace cu locul 2 din grupa D, Paraguay sau Australia. La meci egal, Belgia câștigă grupa, doar dacă bate Noua Zeelandă, și va juca cu Australia sau Paraguay.

Belgia a ajuns să stea la jocul rezultatelor

„Dracii Roșii” care înspăimântau Europa s-au prezentat lamentabil până acum la acest Mondial. Într-o grupă în care ar fi trebuit să defileze, cu Egipt, Iran și Noua Zeelandă a ajuns ca în ultima etapă să fie nevoită să bată Noua Zeelandă și să spere la un egal între Egipt și Iran. Belgienii au terminat cu mult noroc la egalitate și cu Egipt, și cu Iran și doar intervențiile fantastice lui Thibaut Courtois au salvat două înfrângeri rușinoase. Marile staruri De Bruyne, Lukaku, Saelemaekers și Trossard au fost inexistenți. Cifrele lui De Bruyne spun totul: 2 centrări reușite din 10 încercări, 25 de pase bune din 50. A fost deposedat cu ușurință fie de Ezatolahi, fie de Khalilzadeh. În privința lui Lukaku cifrele sunt și mai triste: cel mai slab jucător de pe teren în afara lui Ngoy, care a primit cartonașul roșu. Zero pe toată linia: ocazii, șuturi sau dueluri câștigate.

Primul meci-șoc: Olanda - Brazilia sau Olanda - Maroc

Țintarul fazelor eliminatorii va aduce foarte probabil un duel între Olanda, eterna speranță la titlul mondial și Maroc, surpriza Mondialului din Qatar. Dar se poate întâmpla și un meci mai greu Olanda - Brazilia. Înaintea ultimei etape Brazilia este lider la golaveraj în fața Marocului, însă în ultima etapă Marocul joacă cu nefericita Haiti, în timp ce Brazilia va juca cu Scoția. Cum Brazilia-Maroc s-a terminat la egalitate, departajarea se va face la golaveraj, iar Maroc este posibil să le dea celor din Haiti câte goluri au nevoie ca să depășească Brazilia. Iar asta ar duce la o 16-ime Olanda - Brazilia! Altă variantă nu există. Olanda va juca fie cu Brazilia, fie cu Marocul. Varianta cu marocanii depășind Brazilia, este o 16-ime cu Suedia sau Japonia (care joacă între ele ultimul meci al grupei), mai la îndemână.

Întrebarea care este pe buzele tuturor este dacă va juca Neymar mâine contra Scoției. Dincolo de imagine, părerile fanilor sunt împărțite. Unii cred că Neymar ar trebui să intre măcar o repriză pentru a fi mai pregătit pentru meciurile eliminatorii, alții îl consideră expirat pe Neymar, care mai mult s-a dat accidentat decât a fost în realitate.

Și mai este o întrebare. Unde-l bagi? În locul lui Vinicius? Exclus! În locul lui Rafinha? La fel de exclus. „Fundaș sau în poartă dacă vrea neapărat să fie pe teren”, spun criticii lui.

Meciurile zilei: Anglia - Ghana, Portugalia - Uzbekistan, Panama - Croația și

Columbia - Congo

În această noapte se încheie etapa a doua din grupe, astfel că mâine seară încep meciurile-pereche, care se joacă de la aceeași oră și transmise în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN și Antena Play.

Seria este deschisă de Cristiano Ronaldo, care a rămas dator după primul meci, cu RD Congo, când a fost cel mai slab de pe teren. Mulți suporteri lusitani se întreabă ce caută totuși CR7 printre titulari. Antrenorul portughezilor Roberto Martinez a răspuns: „Cristiano este un punct intimidant pentru adversari încă de pe culoarul de la vestiare”. Cu Uzbekistan însă, Ronaldo ar trebui să fie în elementul lui contra unei naționale cu jucători majoritar din campionatul Uzbekistanului, care ar putea fi intimidați de prezența CR7. Iar veteranul portughez ar putea să și înscrie de câte ori vrea, cu condiția ca și colegii să-l ajute. Însă aici sunt alte probleme, de vestiar: relația lui cu colegii este rece, iar aceștia nu sunt deloc entuziaști să-l ajute pe CR7 să atingă borna 1.000 de goluri marcate în carieră.

Anglia are un meci greu cu Ghana, echipă cu jucători care-și cunosc bine adversarii din Europa. Lotul ghanez este din jucători care evoluează constant Ligue 1, Premier League, Bundesliga și La Liga. Teoretic, în grupa L Anglia ar trebui să termine pe locul 1, iar locurile 2-3 să se dispute între Ghana și Croația. Adversarul din 16-imi al Angliei ar trebui să fie Capul Verde sau Uruguay. Locul 2 din grupă va întâlni locul 1 din grupa K, Portugalia sau Columbia.