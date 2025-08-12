Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez și-au anunțat logodna

Rodríguez, în vârstă de 31 de ani, a anunțat vestea fericită pe Instagram luni, cu o fotografie care arăta un inel imens pe deget. Fotografia este însoțită de un mesaj, potrivit AP.

„Da, așa este. În viața asta și în toate viețile mele”, a scris Georgina Rodriguez în limba spaniolă.

Rodríguez și Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, au două fiice împreună.

Ronaldo a cunoscut-o pe Rodríguez în 2016, când aceasta lucra la un magazin Gucci din Madrid.

Fosta vedetă a lui Real Madrid și Manchester United joacă acum pentru Al-Nassr în Arabia Saudită.

(sursa: Mediafax)