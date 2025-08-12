Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez și-au anunțat logodna

x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Aug 2025   •   20:00
Celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo și partenera sa Georgina Rodriguez s-au logodit. Anunțul a fost făcut pe Instagram cu ajutorul unei fotografii cu un inel.

Rodríguez, în vârstă de 31 de ani, a anunțat vestea fericită pe Instagram luni, cu o fotografie care arăta un inel imens pe deget. Fotografia este însoțită de un mesaj, potrivit AP.

„Da, așa este. În viața asta și în toate viețile mele”, a scris Georgina Rodriguez în limba spaniolă.

Rodríguez și Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, au două fiice împreună.

Ronaldo a cunoscut-o pe Rodríguez în 2016, când aceasta lucra la un magazin Gucci din Madrid.

Fosta vedetă a lui Real Madrid și Manchester United joacă acum pentru Al-Nassr în Arabia Saudită.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: cristiano ronaldo Georgina Rodriguez logodnă
