FCSB, în grupele Europa League! Programul complet al meciurilor. Când joacă echipa lui Gigi Becali cu Feyenoord și Fenerbahce

Sursa foto: Hepta/FCSB

FCSB a obținut calificarea în grupele Europa League după ce a trecut de Aberdeen în play-off, cu scorul general de 5-2. Echipa antrenată de Elias Charalambous va avea un parcurs de foc în sezonul 2025-2026, întâlnind adversari de top din fotbalul european.