x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal international FCSB, în grupele Europa League! Programul complet al meciurilor. Când joacă echipa lui Gigi Becali cu Feyenoord și Fenerbahce

FCSB, în grupele Europa League! Programul complet al meciurilor. Când joacă echipa lui Gigi Becali cu Feyenoord și Fenerbahce

de Vali Deaconescu    |    31 Aug 2025   •   06:20
FCSB, în grupele Europa League! Programul complet al meciurilor. Când joacă echipa lui Gigi Becali cu Feyenoord și Fenerbahce
Sursa foto: Hepta/FCSB

FCSB a obținut calificarea în grupele Europa League după ce a trecut de Aberdeen în play-off, cu scorul general de 5-2. Echipa antrenată de Elias Charalambous va avea un parcurs de foc în sezonul 2025-2026, întâlnind adversari de top din fotbalul european.

Roș-albaștrii vor înfrunta echipe puternice precum Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie Belgrad, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles, într-o grupă spectaculoasă anunțată de UEFA.

Programul complet al FCSB-ului în Europa League 2025-2026

  • Etapa 1: 25 septembrie 2025 – Go Ahead Eagles – FCSB (19:45)

  • Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys (19:45)

  • Etapa 3: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna (19:45)

  • Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45)

  • Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00)

  • Etapa 6: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00)

    Citește pe Antena3.ro

  • Etapa 7: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00)

  • Etapa 8: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce (22:00)

Cum se califică echipele mai departe

Conform noului format, primele 24 de echipe din grupa principală a Europa League vor accede în primăvara europeană. Primele opt clasate merg direct în optimile competiției, în timp ce formațiile aflate între locurile 9 și 24 vor disputa un play-off pentru calificarea în fazele eliminatorii.

Topul loturilor celor 8 adversare ale FCSB-ului

  1. Fenerbahce – 299 milioane de euro
  2. Bologna – 282 milioane de euro
  3. Feyenoord – 218 milioane de euro
  4. Steaua Roșie – 79 milioane de euro
  5. Young Boys – 68 milioane de euro
  6. Basel – 68 milioane de euro
  7. Dinamo Zagreb – 56 milioane de euro
  8. Go Ahead Eagles – 28 milioane de euro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Europa League FCSB feyenoord fenerbahce
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri