FCSB, în grupele Europa League! Programul complet al meciurilor. Când joacă echipa lui Gigi Becali cu Feyenoord și Fenerbahce

Roș-albaștrii vor înfrunta echipe puternice precum Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie Belgrad, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles, într-o grupă spectaculoasă anunțată de UEFA.
Programul complet al FCSB-ului în Europa League 2025-2026
Etapa 1: 25 septembrie 2025 – Go Ahead Eagles – FCSB (19:45)
Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys (19:45)
Etapa 3: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna (19:45)
Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45)
Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00)
Etapa 6: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00)
Etapa 7: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00)
Etapa 8: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce (22:00)
Cum se califică echipele mai departe
Conform noului format, primele 24 de echipe din grupa principală a Europa League vor accede în primăvara europeană. Primele opt clasate merg direct în optimile competiției, în timp ce formațiile aflate între locurile 9 și 24 vor disputa un play-off pentru calificarea în fazele eliminatorii.
Topul loturilor celor 8 adversare ale FCSB-ului
- Fenerbahce – 299 milioane de euro
- Bologna – 282 milioane de euro
- Feyenoord – 218 milioane de euro
- Steaua Roșie – 79 milioane de euro
- Young Boys – 68 milioane de euro
- Basel – 68 milioane de euro
- Dinamo Zagreb – 56 milioane de euro
- Go Ahead Eagles – 28 milioane de euro