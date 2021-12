Mbappé a devenit cel mai tânăr jucător care a marcat 100 de goluri pentru PSG

PSG a învins duminică seara pe Monaco cu 2-0, ambele goluri fiind marcate de Kylian Mbappé. Cu această victorie, PSG și-a mărit avansul în fruntea campionatului la 13 puncte, în timp ce Mbappé a atins o bornă de referință în istoria clubului.

Mbappe a marcat de două ori în victoria cu 2-0 a lui PSG în fața fostului său club, Monaco, primul gol fiind obținut din penalty, iar al doilea în urma unei pase de gol a lui Lionel Messi.

Cu această dublă, Mbappe a ajuns la 100 de goluri în Ligue 1, în perioada petrecută la PSG.

El devine astfel cel mai tânăr jucător care a marcat 100 de goluri pentru o singură echipă în prima ligă în ultimii cel puțin 70 de ani, reușind acest lucru la doar 22 de ani și 357 de zile.

Mbappe a mai marcat 16 goluri pentru Monaco, înainte de a face transferul la Paris în 2017.

„Îmi place să joc. Îmi place să joc, încă îmi place să fiu pe teren, jucând în fiecare meci", a declarat Mbappe după ce a condus PSG la victorie, citat de goal.com.

„Așa că este o plăcere să pot juca din nou astăzi, să pot să îmi ajut echipa. Sper să continui să continui tot așa în meciurile care au mai rămas până la sfârșitul anului calendaristic."

El a mai completat: „Este fotbal! Întotdeauna am spus că am avut o perioadă incredibilă la Monaco. Am crescut acolo. Am avut amintiri extraordinare. Dar acum pagina s-a întors. Joc pentru PSG, sunt foarte fericit. Dau tot ce am pentru club".

Mbappe, al cărui contract cu PSG se încheie în vara anului viitor, a fost protagonistul principal în acest sezon, al echipei ce a dominat ultimul deceniu din Ligue 1.

Starul francez este cel mai bun marcator al clubului în acest sezon, iar PSG se află confortabil în fruntea campionatului, în ciuda absenței continue a lui Neymar, din cauza accidentărilor.

PSG urmează să se confrunte duminică cu SC Feignies, în Cupa Franței, înainte de a înfrunta Lorient, în Ligue 1, pe 22 decembrie.

(sursa: Mediafax)