Mbappe anunţă că nu va pleca de la PSG în această iarnă

Kylian Mbappe a anunţat că va încheia sezonul alături de actualul său club, Paris Saint-Germain, informează AFP.



Întrebat, în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune CNN în legătură cu o posibilă plecare de pe Parc des Princes în apropiatul mercato de iarnă, Mbappe a răspuns zâmbind: "În ianuarie nu. Sunt la PSG şi sunt foarte fericit. O să închei sezonul (aici), 100%".



"Singurul lucru pe care îl am în minte este să o înving pe Real Madrid în februarie şi martie", a mai spus jucătorul parizian.



Kylian Mbappe a precizat, totodată, că "nu regretă" că şi-a exprimat dorinţa de a pleca la Real Madrid în vara trecută. "Am fost sincer. Am spus ce aveam pe suflet. Dar, bineînţeles, sunt fericit să rămân, să joc alături de Lionel Messi şi de ceilalţi băieţi", a mărturisit el.