Cel mai bine plătit italian din Serie A: Barella semnează un nou contract cu Inter până în 2029

Mai multe surse susțin că acordul fusese deja încheiat în ianuarie, după succesul din noua Supercupă extinsă a Italiei.

Acesta a fost anunțat oficial marți seara printr-o declarație pe site-ul clubului, cu puține zile înainte ca Italia să înceapă campania EURO 2024 cu Italia.

Presa italiană a sugerat că anunțul a fost amânat câteva zile pentru că Barella tocmai a devenit din nou tată pentru fiul Romeo, al patrulea copil și primul băiat.

Potrivit La Gazzetta dello Sport, noua înțelegere are o valoare de 6,5 milioane de euro pe sezon, plus adaosuri, pentru a ajunge la 7 milioane de euro pe an.

Aceasta reprezintă o creștere față de contractul său anterior, care avea un salariu de 5 milioane de euro pe sezon.

Astfel, Barella îl devansează pe coechipierul său de la Inter, Alessandro Bastoni, care are 5,5 milioane de euro pe an, și pe Federico Chiesa, mijlocașul lui Juventus, cu 5 milioane de euro, devenind cel mai bine plătit italian din Serie A.

Jucătorul în vârstă de 27 de ani s-a alăturat pentru prima dată lui Inter în 2019 de la clubul din orașul său natal Cagliari, sub formă de împrumut pentru 12 milioane de euro, cu obligație de cumpărare pentru încă 32,5 milioane de euro un an mai târziu.

