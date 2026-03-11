Lovitură devastatoare pentru Real Madrid! Mbappé ratează turul cu City din cauza accidentării la genunchi

Mbappe, care a revenit la Madrid după o săptămână petrecut la Paris, unde a urmat un tratament pentru o accidentare la genunchiul stâng, s-a antrenat individual luni, la centrul sportiv de la Valdebebas, sub supravegherea preparatorului francez Sebastien Devillaz, precizează Marca.



Scopul îl reprezintă acum asigurarea revenirii treptate a atacantului francez prin tratamentul conservator. O posibilitate este ca, în cazul unor progrese bune, Mbappe să poată evolua câteva minute în meciul de campionat cu Elche, din acest weekend, iar apoi să fie disponibil pentru returul cu Manchester City, deşi acest lucru nu este garantat, adaugă cotidianul madrilen.



Kylian Mbappe este cel mai bun marcator în actuala ediţie a Ligii Campionilor, cu 13 goluri, fiind totodată liderul clasamentului golgheterilor campionatului Spaniei, cu 23 de reuşite.



AGERPRES