România întâlnește Olanda în optimile de finală. Iordănescu: Mulțumesc tuturor românilor, din toate colțurile lumii.

Georgia a obținut o victorie surprinzătoare, cu 2-0, în fața unei Portugalii care a odihnit câțiva titulari, mai puțin pe Ronaldo.

În celălalt meci, Turcia a învins Cehia pe final de meci, scor 2-1, și și-a asigurat locul doi în grupă, urmând să întâlnească Austria, în primul tur eliminatoriu.

Meciul dintre România și Olanda va avea loc pe 2 iulie, de la ora 19.00, la Berlin

Iordănescu: „Niciodată în istoria naționalei, România nu s-a bucurat de atâta susținere ca acum”

Selecționerul Edward Iordănescu a ținut să mulțumească în primul rând suporterilor români pentru contribuția lor la această performanță.

La conferința de presă de la finalul meciului, Iordănescu a început spunând:

„Dacă de obicei încep prin a-mi felicita băieții, de data aceasta încep prin a face o reverență fanilor, suporterilor, românilor. Sunt momente pe care le trăiești o dată în viață. Mulțumesc celor de aici care ne-au făcut să ne simțim ca acasă, și nu numai aici, ci la toate cele trei jocuri.

Mulțumim celor de acasă, din România, care suntem siguri că acum sărbătoresc și sunt mândri că sunt români. Și sunt mândri de echipa națională. Și mulțumesc tuturor românilor, din toate colțurile lumii. Au fost fantastici. Suntem extrem de datori. Nu știu ce putem să facem ca să continuăm să-i bucurăm și să-i răsplătim pentru ce au făcut pentru noi.”

„Să fie, efectiv, aproape tot stadionul cu români atât de călduroși și atât de aproape... Ne-au urmărit aproape peste tot, la gară, la hotel, unde am plecat în deplasări, când am plecat cu autocarul când ne-am întors, la antrenamente. E ceva fantastic ce am trăit și îmi doresc din tot sufletul să se prelungească acest lucru.”

Antrenorul reprezentativei tricolore nu a uitat nici de proprii jucători:

„Îmi felicit băieții, am crezut în ei tot timpul, de când am venit. România are talent, are potențial. România trebuie să aibă personalitate, să muncească mult. România și-a regăsit spiritul pe care nu mai are voie să-l piardă niciodată.”

Una din remarcile interesante ale lui Iordănescu a făcut referire la intensitatea cu care sunt susținuți tricolorii: „Cred că niciodată în istoria echipei naționale a României, echipa nu s-a bucurat de atâta susținere cum s-a bucurat acum, probabil nici generația de aur. Acești băieți merită, în primul rând pentru ce reprezintă ei ca oameni, apoi ca sportivi.

Vorbind despre desfășurarea meciului, Iordănescu a spus: „Am vrut să câștigăm meciul și am dat totul, până în minutul 80, când am încercat să securizăm jocul, mai ales că știam ce se întâmpla și dincolo (în meciul Ucraina-Belgia n.r.). Ne-am dorit victoria.”

„Sunt sigur că acești băieți vor inspira multe generații de acum înainte. Îmi doresc să mergem înainte, pentru că așa putem crea emoție și mai mare și emulație.”, a mai spus selecționerul

Presiunea turneului e fantastică. Dorința e mare, îți dorești să produci rezultate. Dar, pentru mine personal, dar și pentru grup, presiunea cea mai mare a venit din dorința de a mulțumi suporterii, pentru tot ce au făcut pentru noi și pentru cum ne-au susținut.”

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)