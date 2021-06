Victorie categorică pentru Italia în meciul de deschidere de la EURO 2020

Hepta Italia - Turcia Italia - Turcia

UEFA EURO 2020 a debutat vineri seara pe Stadionul Olimpico, din Roma, cu o impresionantă ceremonie oficială de deschidere și cu meciul dintre Turcia și Italia, câștigat de squadra azzurra cu 3-0 (0-0), în fața a 16.000 de spectatori.

Tenorul Andrea Bocelli deschis festivitatea, interpretând Nessun Dorma, însoțit de un spectacol de jocuri de artificii. Fanfara poliţiei italiene a evoluat și ea pe Olimpico, în prezența colegilor de la poliţia călare.

În finalul festivității Martin Garrix, alături de Bono & The Edge un spectacol digital în care s-a interpretat imnul Euro-2020, "We Are The People”.

Lovitura de începere a fost dată de Francesco Totti şi Alessandro Nesta.

După o primă repriză dominată de italieni, însă fără foarte multe faze de poartă, scorul a fost deschis în partea a doua, cu un autogol al lui Demiral, în minutul 53.

Immobile a ieșit la rampă în minutul 66, când a majorat scorul la 2-0, după ce a șutat din careu o minge ajunsă cu noroc la el.

Tot el a fost la originea golului de 3-0, pasând decisiv pentru Insigne, care a marcat din careu cu o execuție de efect, în minutul 79.

UEFA EURO 2020 continuă sâmbătă cu alte 3 meciuri, din grupele A și B.

Ţara Galilor – Elveţia, ora 16.00, Baku, Grupa A

Danemarca – Finlanda, ora 19.00, Copenhaga, Grupa B

Belgia – Rusia, ora 22.00, Sankt Petersburg, Grupa B

Sursa: Mediafax