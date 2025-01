Iga Swiatek se califică în sferturile Australian Open după o victorie categorică împotriva lui Lys

Swiatek a dominat partida cu jucătoarea care a eliminat-o în turul 3 pe Jaqueline Cristian, încheind confruntarea de pe Rod Laver Arena în doar 59 de minute și continuându-și parcursul impresionant la turneul de la Melbourne, unde a pierdut doar 11 game-uri până acum.

„A fost grozav, aceasta a fost prima mea sesiune de seară și sunt bucuroasă că am avut șansa să joc pe Rod Laver Arena,” a declarat Swiatek. „Mă bucur de aceste momente. Am doar 23 de ani, așa că încă mai am multe de îmbunătățit”.

Swiatek a început meciul în forță, câștigând primul set în doar 24 de minute. Lys, clasată pe locul 128 mondial și intrată în turneu ca „lucky loser” după retragerea Annei Kalinskaya, a reușit să câștige un game în setul al doilea, evitând un dublu „bagel”.

„Aceste meciuri îmi oferă multă încredere”, a adăugat Swiatek. „Sunt foarte mulțumită că am putut să-mi impun jocul și mă simt confortabil cu modul în care merg lucrurile”.

În sferturile de finală, Swiatek o va întâlni pe Emma Navarro, învingătoarea duelului cu Daria Kasatkina.

