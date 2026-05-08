de Redacția Jurnalul    |    08 Mai 2026   •   23:45
Calificare cu emoții pentru Iga Swiatek la Roma
Hepta/Poloneza trece de Caty McNally în trei seturi

Iga Swiatek s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1000 de la Roma (Italia), după o victorie dificilă vineri în disputa cu jucătoarea americană Caty McNally. De trei ori câștigătoare a întrecerii de la Roma, poloneza a obținut al 40-lea succes din carieră la turnee WTA 1000 pe zgură.

Iga Swiatek s-a impus cu scorul de 6-1, 6-7 (5-7), 6-3, într-un meci care a durat două ore și 43 de minute.

Poloneza, revenită în circuit după ce s-a retras din turneul de la Madrid din cauza unei probleme medicale, a început slab partida și și-a pierdut serviciul încă din primul game. A reacționat însă imediat și a dominat autoritar restul primului set, cedând un singur game.

Meciul s-a complicat în actul secund. McNally a crescut nivelul defensiv și a profitat de erorile neforțate ale favoritei numărul 4, care a ratat două oportunități de a închide meciul pe serviciu.

Americanca a trimis setul în tiebreak și a profitat de noile greșeli ale lui Swiatek pentru a egala situația la seturi.

În decisiv, cele două jucătoare au făcut schimb de break-uri, înainte ca Swiatek să reușească desprinderea decisivă în game-ul opt. De această dată, poloneza nu a mai ratat șansa de a închide partida.

Victoria de la Roma a fost a 40-a pentru fostul lider mondial în turneele WTA 1000 disputate pe zgură. Este singura din activitate în circuitul profesionist care a ajuns la acest număr de victorii.

Totodată, Swiatek are 88% procentaj de victorii la Roma, capitol la care doar Chris Evert o depășește în Era Open, potrivit datelor Opta.

Pentru un loc în optimile de finală, poloneza o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre americanca Emma Navarro și italianca Elisabetta Cocciaretto.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Iga Swiatek wta roma
