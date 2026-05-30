Euronews. Locuitorii din Galați trăiesc cu frica unui nou atac: „Mă uit zilnic pe cer după drone”

Panică în Galați după ce o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe. Oamenii se tem că tragedia se poate repeta

Prăbușirea unei drone rusești asupra unui bloc de locuințe din Galați a amplificat temerile locuitorilor din orașul aflat în apropierea graniței cu Ucraina. Incidentul, petrecut în urma unui atac aerian lansat de Rusia asupra teritoriului ucrainean, a provocat un incendiu la nivelul acoperișului clădirii și a rănit două persoane.

Evenimentul a stârnit reacții puternice atât în România, cât și la nivel internațional, fiind condamnat de lideri europeni și de Alianța Nord-Atlantică. Pentru locuitorii din Galați însă, consecințele sunt mult mai personale. Mulți spun că nu mai au liniște și că trăiesc permanent cu teama că o situație similară s-ar putea repeta.

„Mă uit zilnic pe cer”. Viața locuitorilor s-a schimbat după incident

Printre cei afectați emoțional de incident se numără și Vasile Opincă, un pensionar în vârstă de 87 de ani care locuiește în apropierea blocului lovit de dronă.

Bărbatul spune că, de la etajul al zecelea al apartamentului său, privește în mod constant cerul și împrejurimile, încercând să observe orice semn care ar putea indica apariția unei noi amenințări.

„Cu siguranță ne este frică. Nu am unde să mă duc, decât să mă ascund sub masă”, a declarat acesta pentru Euronews.

Mărturia sa reflectă starea de neliniște care s-a instalat în comunitate după incidentul de vineri. Pentru mulți locuitori, războiul din Ucraina nu mai este doar o știre urmărită la televizor, ci o realitate care pare să se apropie tot mai mult de granițele României.

Teama de o situație de urgență majoră

Vasile Opincă spune că este îngrijorat și de capacitatea sa de a face față unei eventuale situații de criză. La 87 de ani, pensionarul se gândește inclusiv la lipsa proviziilor necesare pentru a supraviețui în cazul unui incident major.

El afirmă că singurele alimente pe care le are disponibile sunt cele păstrate în frigider și că situația ar deveni mult mai complicată dacă s-ar produce și o pană de curent.

Temerile sale sunt împărtășite de numeroși locuitori din zonă, care se întreabă dacă sunt suficient de pregătiți pentru eventuale situații de urgență generate de conflictul militar din regiune.

Părinții cer măsuri suplimentare în școli

Îngrijorările nu se limitează doar la persoanele în vârstă. Părinții din Galați se declară tot mai preocupați de siguranța copiilor lor și cer măsuri suplimentare de informare și pregătire în unitățile de învățământ.

În prezent, elevii participă periodic la exerciții și simulări privind comportamentul în cazul producerii unui cutremur. Totuși, unii părinți consideră că aceste măsuri nu mai sunt suficiente în contextul actual.

Liviu Stoian, tatăl unui elev în vârstă de zece ani, consideră că școlile ar trebui să includă și instruiri privind comportamentul în cazul unor incidente provocate de drone.

„Astfel de incidente cu drone devin din ce în ce mai frecvente. Școala ar trebui să le explice copiilor ce se poate întâmpla și cum trebuie să reacționeze”, a declarat acesta.

Potrivit lui Stoian, educația privind situațiile de urgență nu ar trebui să fie destinată exclusiv elevilor. El susține că întreaga populație din Galați ar trebui să beneficieze de programe de pregătire și informare.

„În primul rând, populația de aici, din Galați, ar trebui să fie foarte bine instruită”, a adăugat el.

Cum a ajuns drona rusească să se prăbușească în România

Potrivit informațiilor disponibile, drona făcea parte dintr-un atac aerian desfășurat pe timpul nopții asupra unor ținte din Ucraina. În circumstanțe care nu au fost încă elucidate complet, aparatul și-a modificat traiectoria și a pătruns pe teritoriul României.

Drona s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe din Galați, provocând un incendiu și determinând evacuarea locatarilor. Două persoane au fost rănite în urma incidentului.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la schimbarea direcției de zbor. Deocamdată nu este clar dacă a fost vorba despre o defecțiune tehnică, despre efectele sistemelor de bruiaj sau despre alte circumstanțe legate de atacul desfășurat în Ucraina.

Îngrijorări privind securitatea la granița NATO

Incidentul de la Galați a reaprins dezbaterea privind riscurile pe care războiul din Ucraina le poate genera pentru statele membre NATO aflate în apropierea conflictului.

Faptul că o dronă implicată într-un atac militar s-a prăbușit pe teritoriul României a atras atenția comunității internaționale și a generat noi preocupări legate de securitatea regională.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un mesaj de solidaritate după incident și a reafirmat angajamentul alianței pentru apărarea tuturor statelor membre.

Oficialul a precizat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul aliat și că va continua să își consolideze capacitatea de descurajare și apărare împotriva oricăror amenințări, inclusiv a celor reprezentate de drone.

O comunitate care încearcă să își recapete liniștea

Deși autoritățile au intervenit rapid și au gestionat situația de urgență, impactul psihologic asupra comunității rămâne semnificativ. Pentru mulți locuitori din Galați, incidentul reprezintă un semnal de alarmă privind apropierea conflictului din Ucraina de granițele României.

În timp ce ancheta continuă și oficialii analizează circumstanțele producerii incidentului, oamenii încearcă să își reia viața de zi cu zi. Totuși, sentimentul de siguranță de care se bucurau înainte pare să fi fost serios afectat.