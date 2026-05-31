Limba română: Ce înseamnă cuvântul „succint”

de Andreea Tiron    |    31 Mai 2026   •   07:20
Cuvântul provine din limba latină

În limba română există numeroase cuvinte folosite frecvent în conversații, în presă sau în mediul profesional, dar al căror sens exact nu este întotdeauna cunoscut de toată lumea.

Unul dintre acestea este „succint”, termen utilizat mai ales atunci când ne referim la un discurs, un mesaj sau o explicație scurtă și clară.

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul „succint” înseamnă „care este exprimat în puține cuvinte, scurt, concis”.

Termenul este folosit pentru a descrie o prezentare clară și la obiect, fără detalii inutile. O persoană poate oferi o explicație succintă, un raport poate fi redactat succint, iar un mesaj poate transmite esențialul într-o formă simplificată și eficientă.

Exemple de utilizare:

  • „Profesorul a făcut o prezentare succintă a lecției.”
  • „Raportul a fost clar și succint.”
  • „Te rog să îmi dai un răspuns succint.”

Cuvântul provine din limba latină, din termenul „succinctus”, care avea sensul de „strâns”, „condensat” sau „pregătit pentru acțiune”.

În prezent, „succint” este des întâlnit în mediul academic, jurnalistic și administrativ, fiind apreciat mai ales în comunicarea modernă, unde mesajele scurte și clare sunt preferate.

Specialiștii în comunicare consideră că exprimarea succintă este o calitate importantă, deoarece ajută la transmiterea rapidă și eficientă a informației, fără a încărca inutil discursul.

