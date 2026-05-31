Preot: „Ramurile sfințite de Rusalii nu se aruncă la gunoi”. Ce trebuie să faci cu ele

Considerate simboluri ale protecției și ale binecuvântării divine, aceste ramuri ocupă un loc important în tradiția ortodoxă românească. Puțini știu însă ce trebuie făcut cu ele după ce se usucă.

Deși nu există o regulă strictă în canoanele Bisericii, tradiția spune că ramurile sfințite nu trebuie aruncate la gunoi sau abandonate la întâmplare, deoarece au fost binecuvântate în cadrul slujbei de Rusalii, scrie doxologia.ro

Ce simbolizează ramurile de tei de Rusalii

Sărbătoarea Rusaliilor, cunoscută și ca Duminica Pogorârii Sfântului Duh sau Duminica Mare, marchează momentul în care Duhul Sfânt s-a coborât asupra Sfinților Apostoli.

La finalul celor şapte rugăciuni, cu un puternic mesaj teologic, urmează rânduială de binecuvântare a ramurilor verzi. Acestea sunt aduse în faţa Sfintelor Uşi, acolo unde preotul le stropeşte cu aghiasmă mică, rostind: „Se binecuvântează ramurile acestea cu harul Preasfântului Duh și prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului şi al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”.

Ramurile de tei sunt împărţite credincioșilor de către slujitorii Bisericii. Acestea se iau acasă ca semn de binecuvântare și se așează la porţi, la uşile de la intrare şi chiar la icoane.

După slujbă, credincioșii le duc acasă și le păstrează:

la icoane;

la ușa de la intrare;

la porți;

la ferestre;

în gospodărie.

În multe zone din țară, ramurile sunt considerate protectoare împotriva relelor, a furtunilor și a necazurilor.

Cât timp se păstrează ramurile sfințite

În tradiția populară, ramurile de tei sunt păstrate, de regulă, până la odovania sărbătorii Rusaliilor, adică până în sâmbăta dinaintea Duminicii Tuturor Sfinților.

Există însă și obiceiul ca acestea să fie păstrate un an întreg, până la următoarele Rusalii.

Ce trebuie făcut cu ramurile după ce se usucă

Potrivit tradiției ortodoxe, atunci când se usucă, ramurile binecuvântate pot fi:

arse într-un loc curat;

îngropate în pământ;

lăsate să se întoarcă în natură într-un mod respectuos.

Preoții spun că acest gest reprezintă o formă de respect față de binecuvântarea primită în biserică.

Din acest motiv, ramurile sfințite nu ar trebui aruncate la gunoi sau abandonate în locuri nepotrivite, deoarece ele au fost stropite cu aghiasmă și binecuvântate în cadrul slujbei religioase.

De ce sunt importante aceste tradiții

În spiritualitatea românească, Rusaliile reprezintă una dintre cele mai importante sărbători creștine, iar obiceiurile legate de ramurile de tei s-au păstrat de sute de ani.

Pentru mulți credincioși, ele nu sunt doar simple plante decorative, ci simboluri ale credinței, protecției și legăturii cu tradițiile religioase moștenite din generație în generație.