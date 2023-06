Rateul regulii U21 în Liga 1

A făcut bine sau a încurcat? Uitându-ne pe statisticile ultimilor 6 ani, putem număra pe degetele de la o mână jucătorii care s-au folosit de această regulă pentru afirmare și care au și confirmat ulterior. Majoritatea tinerilor care au fost folosiți forțat de regulă au dispărut dintre titulari după ce n-au mai fost eligibili U21.

În Liga 1 din România, impunerea folosirii unui jucător U21 în componența echipei de start a fost introdusă în sezonul competițional 2015-2016. Aceasta a fost o idee a lui Răzvan Burleanu și a fost adoptată de LPF și FRF „în încercarea de a spori dezvoltarea și promovarea jucătorilor tineri din România”. Astfel, fiecare echipă din Liga 1 trebuie să aibă cel puțin un jucător sub vârsta de 21 de ani în echipa de start sau pe teren pe toată durata meciului. Această regulă a fost menită să stimuleze utilizarea jucătorilor tineri și să le ofere mai multe oportunități de a se afirma în fotbalul de nivel înalt din România.

Schimbările după 50 de secunde

Apoi, Răzvan Burleanu a mers mai departe, dorind să impună titulari doi jucători U21, dintre care unul să rămână până la final. Așa au apărut situațiile ridicole și umilitoare pentru tinerii fotbaliști în care unul dintre cei doi „obligatorii” să fie schimbat după câteva zeci de secunde de la start, la prima întrerupere. Văzând „șmecheria” cluburilor, Burleanu a încercat o înăsprire a regulii cu o decizie și mai aberantă, ca un tânăr să joace întregul meci, iar al doilea, minimum 45 de minute. Asta nu i-a mai reușit pentru că s-au revoltat cluburile din prima ligă. Însă șeful FRF încă visează la ea.

Ca un făcut, în primii ani, regula a avut câteva rezultate, iar Mirel Rădoi a putut alinia pentru EURO U21 din 2019 un lot cu jucători foarte buni la ora aceea. Însă aici trebuie precizat că majoritatea lor veneau de la Viitorul Constanța, iar Gheorghe Hagi nu avea nevoie de regula U21, pentru că el oricum folosea jumătate de echipă sub 21 de ani. Excepția a fost Dennis Man, care fără regulă nu ar fi prins echipa la FCSB, în timp ce Cristi Manea (CFR) deja se impusese ca titular, jucând în primul sezon 34 de meciuri la Cluj. Însă Manea este tot un produs al Academiei Hagi și este și acum titular la echipa de club și la naționala mare.

Ce s-a ales de semifinalista de la EURO U21 2019

Dacă ne uităm pe echipa de la EURO 2019, foarte puțini au confirmat ulterior.

Portarul Ionuț Radu, 26 de ani, căpitanul de atunci al echipei, a devenit un plimbăreț pe la mai multe echipe și, când a avut de demonstrat că este valoros, a gafat impardonabil, având pe conștiință un titlu pierdut cu Inter Milano, anul trecut, și ratarea promovării în Franța, cu Auxerre, anul acesta.

Nedelcearu, acum la 27 de ani, înoată cu Palermo în anonimatul Seriei B din Italia și a prins foarte rar naționala mare.

Alex Pașcanu, 24 de ani, joacă la Ponferradina, liga secundă spaniolă. Are o constanță în jocurile de la echipa de club, însă este sub nivelul de pretenții pe care le are un jucător care a crescut la juniorii lui Leicester. A jucat și în Liga 1 la CFR și Voluntari, însă nu a confirmat.

Tudor Băluță, 24 de ani, a trebuit să revină sub bagheta magică a lui Gheorghe Hagi ca să redevină un fotbalist de luat în seamă, după ce timp de patru ani a jucat, adunat, doar 12 meciuri la trei echipe (Brighton U23, Den Haag și Dynamo Kiev). Iar la Farul a ajuns liber de contract.

Alex Cicâldău, 24 de ani, a plecat pe cai mari de la CSU Craiova la Galatasaray, unde toată lumea se aștepta să rupă norii. După doar un sezon, în care campioana Turciei i-a oferit o sumedenie de oportunități să se impună în echipă, Galata l-a împrumutat în Emiratele Arabe, la Ittihad Kalba. Sezonul acesta revine din împrumut, însă, cel mai probabil, el va fi din nou împrumutat în zona Golfului.

Dennis Man, 24 de ani, s-a transferat în Italia, la Parma, pe o sumă record, 11 milioane de euro. Primit ca un salvator și ca un jucător de mare viitor, acesta nu a reușit să salveze echipa de la retrogradare, iar în următoarele două sezoane nu a reușit să promoveze. Presa italiană l-a criticat deseori pentru „indolență în teren”.

Andrei Ivan, 26 de ani, o eternă speranță. N-a reușit să se impună nici în Rusia, la Krasnodar, nici la Rapid Viena și a fost nevoit să revină la Craiova, unde se simte mai în apelele lui. Dar tot nu a reușit să fie decisiv, CSU Craiova ratând titlul în România, de două ori, de fiecare dată pe mâna ratărilor lui. Mai nou a pierdut și convocările la națională din cauza indisciplinei.

George Pușcaș este în cădere liberă de la acel turneul final din Italia din 2019, însă el nu a evoluat niciodată în campionatul intern, fiind crescut la juniorii lui Inter. La 27 de ani este deja la al optulea club și abia acum are ocazia să joace într-o primă ligă europeană, promovând cu Genoa. Însă el a fost doar împrumutat în Italia și acum ar trebui să revină la Reading, în al doilea eșalon englez, însă unde are puține șanse să joace.

Florinel Coman a avut evoluții oscilante în toți acești ani și abia acum, la 25 de ani, a avut un final de sezon bun. La echipa națională, însă, nu a confirmat până acum.

L-am lăsat la urmă pe Ianis Hagi, 24 de ani, singurul semifinalist din 2019 care s-a menținut la un nivel bun. Însă acesta nu este rodul Regulii U21 din Liga 1, ci este consecința faptului că tatăl Gheorghe Hagi nu l-a scăpat din ochi și l-a susținut prin toate mijloacele. Singura lui problemă este că după accidentarea care l-a ținut departe de gazon mai mult de un an este posibil să nu mai revină curând la forma pe care o avea înainte. Totuși, el va rămâne în Scoția, la Glasgow Rangers, unde e considerat un jucător de bază.

Intenția desființării regulii, sortită eșecului

În ultimii ani au fost multe voci care au contestat regula U21. Dan Petrescu (CFR), Gigi Becali (FCSB), Mihai Rotaru (CSU Craiova) sau Valeriu Iftime (Botoșani) s-au exprimat de deseori că regula este neproductivă, că păcălește valoarea adevărată și că cei mai mulți tineri au dispărut în anonimat după ce au împlinit 21. Mai mult, a fost invocată și discriminarea. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, autorul proiectului, i-a contrazis dând mereu și mereu exemplul selecționatei U21 de la europeanul din Italia și San Marino din 2019. Ce n-a spus Burleanu niciodată este că acea generație nu are nicio legătură cu regula impusă de el. Mai nou, Gigi Becali dorește să inițieze o „cruciadă” împotriva regulii. Acesta vrea să adune în jurul lui toate echipele din Liga 1 și la fiecare meci regula să fie ignorată. Din păcate pentru el, demersul lui nu va avea câștig de cauză, puține echipe sunt dispuse să-și asocieze numele cu Gigi Becali într-o acțiune contra Federației Române de Fotbal și a lui Burleanu.

