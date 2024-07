Început de sezon dezamăgitor pentru „vedete” atât în campionat, cât și în cupele europene: „Dacă nici acum nu ne revenim...”  

„Ne vom concentra pe cupele europene. Obiectivul nostru este accederea în grupe. Nici nu concepem altceva”, spuneau la unison șefii Universității Craiova și CFR Cluj, în timp ce Gigi Becali declara că pentru FCSB contează doar Liga Campionilor. Singurii care și-au păstrat cumpătul în declarații au fost cei de la Corvinul. „Să ne bucurăm de cele patru meciuri pe care le vom juca în Europa”, declara antrenorul Florin Maxim. Iar Corvinul și-a văzut de bucuria de juca și și-au complicat programul de vacanță: au trecut de vicecampioana Ungariei și au mai adăugat minimum două meciuri prin Europa. Bucuria momentului s-a văzut și în meciul tur cu Rijeka, vicecampioana Croației. Corvinul a jucat cel mai frumos fotbal dintre toate echipele românești, iar egalul de pe teren propriu este chiar nemeritat, hunedorenii ratând victoria în ultimele minute.

FCSB, slab în Europa, nimic în campionat

Sezonul a început pentru FCSB sub așteptările patronului, care, ca de obicei, și-a criticat aspru jucătorii, mai ales noile achiziții, Popa și Ștefănescu, jucători pe care i-a ridicat în slăvi în urmă cu doar două săptămâni. Bilanțul este slab: în campionat două egaluri, cu U Cluj și nou-promovata Unirea Slobozia, plus o înfrângere acasă cu Oțelul, iar în preliminariile Champions League doar un egal norocos cu Maccabi Tel Aviv, după un meci în care nimic nu a funcționat. Speră totuși ca în returul de diseară, care se va disputa la Budapesta, să facă un meci mai bun, profitând că meciul se va disputa pe teren neutru.

CFR a pus mâna pe Louis Munteanu

Nici CFR Cluj n-a început convingător nici campionatul, nici în cupele europene. Deja se aud vorbe printre suporteri cum că „Dan Petrescu nu mai sperie pe nimeni, i s-a dus vraja”. În campionat a scos o victorie în final cu Dinamo, a pierdut acasă cu Craiova și-a scos un egal în Giulești. Tot egal a făcut, acasă, și în Conference League cu Neman Grodno, o modestă echipă din Belarus, iar Dan Petrescu s-a plâns de calitatea lotului. Așa că a fost adus Louis Munteanu de la Fiorentina, dar crescut de Hagi la Farul, câștigând războiul transferului cu FCSB și Rapid. Este însă o mișcare ciudată, pentru că nu de vârf de atac avea nevoie CFR Cluj, ci de mijlocași de atac. Pe post de atacant era deja Bârligea, care a prins minute și la EURO cu naționala și care a arătat o formă foarte bună, fiind cel mai bun jucător al clujenilor în startul de sezon.

Craiova, nici anul ăsta?

După un an de așteptare, oltenii sperau ca acum să facă mai mult în cupele europene. După ce în urmă cu doi ani au fost eliminați de Hapoel Be’er Sheva, anul acesta s-au bucurat că au nimerit cu Maribor, locul 4 în Slovenia, doar că joi vor trebui să răstoarne pe „Ion Oblemenco” un rezultat greu, 0-2 în tur, meci în care oltenii n-au jucat nimic. S-a confirmat încă o dată că dacă Mitriță nu este în chef de joc, echipa nu are nicio idee de joc, că nu există un plan B. Și a mai devenit ceva vizibil: Costel Gâlcă nu este ascultat de jucători, că nu are autoritate. „Mitriță și Ivan fac ce vor pe teren. Nici nu-l bagă în seamă pe antrenor. Ei sunt stat în stat, ținuți în brațe de Mihai Rotaru, patronul lui CSU Craiova”, ne-a spus un apropiat al Universității. Însuși Mihai Rotaru se arată îngrijorat: „Dacă nici acum nu ne revenim, va trebui să luăm măsuri. Totuși, victoria de la Cluj îmi dă încredere că putem întoarce rezultatul cu Maribor”.

Gică Hagi a refuzat. Cale liberă pentru Adi Mutu

Așa cum era de așteptat, Gheorghe Hagi a refuzat oferta Federației Române de Fotbal să preia selecționata României. „Mai important pentru mine în acest moment este proiectul pe care l-am început la Farul”, a declarat „regele”. Dar acest răspuns era cunoscut de multă vreme la FRF. Răzvan Burleanu știa încă de acum doi ani, de la precedenta propunere, că Hagi nu-și va lăsa echipa pe care a creat-o pe mâna altcuiva. Cele două experimente, cu spaniolul Ruben de la Barrera și apoi cu Mircea Rednic, au produs doar dezastru, după cum a recunoscut chiar Hagi. „Hagi își dorește enorm să revină la națională. Problema este că nu poate renunța la ce a clădit aici. El continuă să construiască Farul, iată, a luat și un titlu. Acum are galerie, suporterii au încredere, nu-l contestă nimeni, va avea și un stadion modern în curând. Chiar dacă l-ar trage ața la națională, acolo nu va avea mediul pe care și l-ar dori, și pe care îl are aici, la Constanța”, ne-a declarat un apropiat.

Mutu, favorit

Surse din interiorul FRF ne-au spus că alesul este Adrian Mutu. De altfel, „«Briliantul» a fost prima opțiune de la bun început. Nu puteai să nu-i propui și lui Hagi, că nu dădea bine. Burleanu a răsuflat ușurat că a fost refuzat de Hagi. Ar fi avut ceva probleme cu un Hagi neascultător pe culoarele federației. Vi-l închipuiți pe Hagi cerând sfaturi de la Stoichiță. Acum va fi numit Mutu. Este varianta convenabilă pentru toți. Este mai docil, ascultător și nu are acea fermitate în discuțiile cu șefii. I se va spune «ești încă tânăr și fără mare experiență, fără mari performanțe»”, ne-a mai spus sursa.

FRF ne ține în suspans

Șefii federației, deși au decis cine va fi succesorul lui Edi Iordănescu, ne mai țin în suspans. Au promis că vor anunța noul selecționer în două săptămâni. Până atunci „vor purta discuții și negocieri” cu mai mulți antrenori aflați pe lista de propuneri. Însă toate de dragul discuțiilor. Vor mai vorbi, la o cafea, și cu Mircea Luceascu, și Răzvan Luceascu, posibil și cu Boloni, și cu Cristi Chivu. De ochii suporterilor. Însă este ca în bancul cu concursul organizat vineri, dar postul e ocupat de marți.

Primul obiectiv al noului selecționer este câștigarea grupei din Liga Națiunilor și promovarea în această toamnă în „Divizia B”. Apoi, din primăvară, încep calificările pentru Campionatul Mondial din 2026, din SUA, Canada și MExic.

