Luna naționalelor: Iunie de foc pentru CM și două EURO

Pentru ei calendarul este nedrept, mai ales pentru cei care au tras pentru obiective până în ultima etapă a campionatelor unde evoluează. Teama este că mulți ar putea fi epuizați. Desigur, și adversarii sunt victimele aceluiași calendar încărcat. Diferența este că cel puțin pentru cei care evoluează în țară nu sunt obișnuiți cu densitatea asta de meciuri.

Nu s-a terminat bine sezonul că el reîncepe în forță pentru jucătorii internaționali. Pentru ei vacanța practic nu mai există, chiar dacă aveau nevoie de măcar 2-3 săptămâni de relaxare. Dacă luăm doar jucătorii convocați de la FCSB, care au avut în plus meciurile din Europa League și au fost nevoiți să joace din trei în trei zile, nu știe nimeni ce randament ar mai putea avea.

Astfel, cam 100 de jucători vor petrece o bună parte a lunii iunie sub tricolor. Naționala mare a lui Mircea Lucescu este în campania de calificare pentru Campionatul Mondial de anul viitor din SUA, Canada și Mexic, naționala U21 a lui Daniel Pancu merge la Campionatul European din Slovacia, iar naționala U19, pregătită de Ion Marin, participă și ea la europeanul U19, care va fi găzduit de România.

Lucescu, din nou cu Austria

Naționala mare începe prima, pe 7 iunie, la Viena, pe stadionul Ernst Happel, cu Austria. Pentru Mircea Lucescu este un meci special pentru că, în septembrie 1986, el a fost demis de la națională în urma unei victorii, 4-0, cu aceeași Austria. Acum situația este însă alta. Austria nu-l mai are pe Tony Polster sau pe Peter Pacult, însă nici România nu-i mai are în teren pe Belodedici, Hagi, Balaci, Iovan, Boloni sau Klein. La europeanul de anul trecut am avut și noi, și austriecii prestații apreciate. Însă naționala noastră nu a făcut față în confruntările cu echipe grele ca Belgia sau Olanda. Austria, în schimb, a învins Olanda și Polonia pierzând nedrept cu Franța.

Oricum am face calculele, Austria este net favorită, însă istoricul meciurilor directe arată că am fost mereu o nucă tare pentru ei și că în disputele directe bilanțul este unul echilibrat, iar la golaveraj stăm chiar foarte bine - le-am înscris 9 goluri și am primit 6. I-am învins de două ori, ne-au învins de două ori și au mai fost trei egaluri. În ultima dublă, în septembrie 2020, în perioada mandatului lui Mirel Rădoi, am învins chiar în Austria, scor 3-2, goluri Alibec, Dragoș Grigore și Maxim.

Acum totul depinde de alegerile lui Mircea Lucescu atât în alegerea primului „11”, cât și a tacticii. Sunt câțiva jucători care nu pot lipsi din echipa de start. Rațiu, Burcă, Răzvan Marin, Marius Marin și Nicușor Stanciu vor fi, cu siguranță, titulari. O alegere grea va fi pentru postul de portar. Va alege experiența lui Niță sau forma lui Moldovan ori Târnovanu? Pe linia de fund lipsește Drăgușin, altfel apărarea ar fi arătat Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu. Acum, Il Luce va avea de ales între Mihai Popescu, Ghiță sau Nedelcearu.

Mijlocul terenului este „standard. Răzvan și Marius Marin împreună cu Stanciu. Într-o formulă de patru ar mai putea juca Șut, pentru aportul lui ofensiv, dar și revenitul la națională, Vlad Chiricheș. Surprizele ar putea veni în față, unde o formulă de trei atacanți ar fi Man, Bârligea, Mitriță sau Tănase, iar pe parcurs să mai intre Louis Munteanu, Alibec sau Drăguș. Desigur, Lucescu va studia atent întreg lotul în aceste zile de antrenament și, la experiența lui, va alege cea mai în formă formulă de start.

Înfrângerea cu Bosnia...

Obiectivul principal este clasarea pe locul 2 și intrarea în barajul de calificare pentru Mondiale. Oricum naționala este deja calificată în acest baraj în urma câștigării grupei din Liga Națiunilor, însă clasarea pe locul 2 în această campanie ne-ar oferi, cel puțin teoretic, un adversar mai accesibil în baraj. Ideal ar fi ca România să câștige această grupă de calificare și să ajungă direct la Mondiale, însă pentru asta este obligatoriu să învingem în Austria și să nu ne mai împiedicăm așa cum am pățit chiar acasă, cu Bosnia, în primăvară. Rezultatul acesta ne-a dat mult în spate în calculele grupei.

Însă nu doar meciul din Austria este important în această lună. După 3 zile jucăm acasă cu Cipru, iar meciul trebuie luat foarte în serios, să nu pățim din nou ce-am pățit cu Bosnia. În mod normal, Cipru ar trebui să fie victimă sigură, dar tot așa încrezători am fost și înaintea înfrângerii cu bosniacii.

Pancu rămâne suspendat pentru primele două partide

Naționala U 21 are parte de o grupă cumplită la europeanul de tineret, cu Spania, Italia și Slovacia, țară-gazdă. Din păcate, selecționerul Daniel Pancu nu va avea voie să fie pe bancă la primele două partide de la EURO, tocmai cu Spania și Italia, în urma ieșirii mult prea nervoase împotriva arbitrului la meciul cu Elveția din calificări. El va fi înlocuit la aceste meciuri de Cosmin Curelea, secundul lui de la națională. Pentru faza următoare se califică doar primele două clasate în grupă, unde favorite sunt Spania și Italia.

Meciurile naționalei noastre sunt programate pe 11 iunie, cu Italia, la Trnava, pe 14 iunie, cu Spania, la Bratislava, și pe 17 iunie, cu Slovacia, tot la Bratislava.

Lotul convocat de Daniel Pancu

PORTARI: Sava (Udinese), Hindrich (CFR Cluj), Rafailă (Lecce);

FUNDAȘI: Dan Sîrbu (Farul), Tony Strata (AC Ajaccio), Ignat (Rapid), Duțu (AC Milan), Tudose (FC Argeș), Ümit Akdağ (Toulouse), Matei Ilie (CFR Cluj), Borza (Rapid), Amzăr (Al Nasr);

MIJLOCAȘI: Vulturar (Rapid), Perianu (Unirea Slobozia), Corbu (APOEL Nicosia), Cristian Mihai (Dinamo), Grameni (Rapid), Cîrjan (Dinamo), Rareș Ilie (US Catanzaro), Octavian Popescu (FCSB), Baiaram (Craiova), Ianis Stoica (FC Hermannstadt), Zoran Mitrov (FC Botoșani);

ATACANȚI: Louis Munteanu (CFR Cluj), Vladislav Blănuță (U Cluj), Rareș Burnete (US Lecce / Italia).

EURO U19, la București și Ploiești

Europeanul U19 este organizat între 13 și 28 iunie de România și se va juca pe trei stadioane din București (Giulești, Arcul de Triumf și Voluntari) și Ploiești, pe „Ilie Oană”. Selecționata pregătită de Ion Marin face parte din grupa A, alături de Danemarca, Spania și Muntenegru. Grupa B este alcătuită din Germania, Norvegia, Anglia și Olanda.

România debutează cu Muntenegru, pe 13 iunie, ora 20.00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București. Următoarele meciuri sunt cu Spania pe 16 iunie, la Voluntari și pe 19 Iunie, cu Danemarca, pe „Arcul de Triumf”

Lotul României pentru meciurile cu Austria și Cipru

PORTARI: Niță (Damac), Moldovan (Sassuolo), Târnovanu (FCSB)

FUNDAȘI: Rațiu (Rayo Vallecano), Crețu (FCSB, 2/0), Burcă (Baniyas), Mihai Popescu (FCSB), Ghiță (Cracovia), Nedelcearu (Akron Togliatti), Screciu (Craiova), Bancu (Craiova), Opruț (Dinamo)

MIJLOCAȘI: Marius Marin (Pisa), Chiricheș (FCSB), Șut (FCSB), Răzvan Marin (Cagliari), Stanciu (Damac), Florin Tănase (FCSB), Dennis Man (Parma), Sorescu (Gaziantep), Miculescu (Fcsb), Mihăilă (Parma), Mitriță (Craiova)

ATACANȚI: Drăguș (Trabzonspor), Alibec (Farul), Bîrligea (FCSB), Louis Munteanu (CFR Cluj).

