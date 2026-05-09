Jurnalul.ro Sport Novak Djokovic, eliminat de un puști de 20 de ani, la turneul de la Roma

de Redacția Jurnalul    |    09 Mai 2026   •   18:00
Hepta/Djokovic, îngenuncheat de locul 79 ATP după un meci dramatic

Tenismanul sârb Novak Djokovic a suferit o înfrângere spectaculoasă în fața croatului Dino Prizmic, vineri, în runda a doua a turneului ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 8.235.540 de euro, la revenirea sa în competiție după două luni de absență, fiind întrecut cu 2-6, 6-2, 6-4, informează AFP.

Pentru fostul lider al clasamentului ATP, care a cucerit șase trofee la competiția din capitala Italiei, de la care a absentat anul trecut, aceasta este prima înfrângere de la debut în nouăsprezece participări la Mastersul 1.000 de la Roma.

Cu mai puțin de trei săptămâni înainte de Roland-Garros (24 mai-7 iunie), Djokovic, în vârstă de 38 de ani, se află într-o stare de incertitudine completă. Cu atât mai mult cu cât palmaresul primului său adversar, clasat pe locul 79 mondial, care a trecut prin calificări și a fost învins în patru seturi în singura lor întâlnire anterioară din prima rundă a Australian Open din 2024, nu are nimic spectaculos.

Însă numărul 4 mondial, al cărui ultim meci a fost pe 11 martie în optimile de finală ale turneului de la Indian Wells (Masters 1.000), a pălit complet după un prim set pe care l-a dominat și l-a câștigat în 40 de minute de joc, unde a demonstrat un nivel de joc uimitor pentru un jucător care disputa abia al treilea turneu al anului.

'Nu cred că am jucat prost, a fost un meci bun, dar văd ce mi-a lipsit, am fost cu jumătate de pas în urmă de fiecare dată, nu sunt la nivelul la care mi-aș dori să fiu pentru a performa la cel mai înalt nivel', a analizat Djokovic la conferința de presă.

În faza următoare a competiției, Prizmic va juca împotriva francezului Ugo Humbert, care a trecut de cehul Vit Kopriva, cu 6-3, 6-2.
 

